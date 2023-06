Πολιτική

Εκλογές: Βαρβιτσιώτης – Γιαννούλης για τη Ροδόπη και τη μειονότητα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Μετωπική σύγκρουση των δύο υποψηφίων στο «δρόμο προς την κάλπη». Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης και Χρήστος Γιαννούλης στον ΑΝΤ1.

-

Ισχυρές δονήσεις προκαλεί στην πολιτική ζωή του τόπου, το ζήτημα της μουσουλμανικής μειονότητας στην Θράκη και όσα κατήγγειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, για την εμπλοκή του τουρκικού προξενείου στις εκλογές, με προώθηση υποψήφιων βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ.

Ο Αλέξης Τσίπρας πέρασε στην αντεπίθεση, συναντήθηκε με τον υπηρεσιακό πρωθυπουργό και έκανε λόγο «για πρακτικές στοχοποίησης και ωμού εκβιασμού». Ο εκπρόσωπος Τύπου της Νέας Δημοκρατίας, Άκης Σκέρτσος «σήκωσε το γάντι», μιλώντας για πολιτική απρέπεια Τσίπρα, ζητώντας από τον Πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ να διαψεύσει δημοσίως όσα έχουν καταγγελθεί.

Το ζήτημα μονοπώλησε την πολιτική αντιπαράθεση μεταξύ των δύο υποψηφίων της Νέας Δημοκρατίας και του ΣΥΡΙΖΑ στο κεντρικό δελτίο του ΑΝΤ1 με την Ρίτσα Μπιζόγλη.

Στο στούντιο βρέθηκαν οι:

Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης, υποψήφιος με τη Νέα Δημοκρατία στον δυτικό τομέα Αθηνών

Χρήστος Γιαννούλης, υποψήφιος με τον ΣΥΡΙΖΑ στην Α' Θεσσαλονίκης

Ειδήσεις σήμερα:

Φίδι σε λεωφορείο του ΚΤΕΛ προκάλεσε πανικό (εικόνες)

Εκλογές - Δημοσκόπηση MARC για τον ΑΝΤ1: Η πρόθεση ψήφου και η σύνθεση της Βουλής

Δωρεά οργάνων από δυο αποβιώσαντες στο “Σωτηρία”