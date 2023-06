Κόσμος

Ο Ντόναλντ Τραμπ στο δικαστήριο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Αθώος δηλώνει ο πρώην Προέδρος των ΗΠΑ, που αντιμετωπίζει βαρύτατες κατηγορίες.

-

Ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ έφτασε στο δικαστήριο του Μαϊάμι όπου θα του απαγγελθούν κατηγορίες επειδή κράτησε παρανόμως διαβαθμισμένα έγγραφα όταν αποχώρησε από τον Λευκό Οίκο και είπε ψέματα σε αξιωματούχους που επιχείρησαν να τα ανακτήσουν.

Ο Τραμπ αναμένεται ότι θα δώσει δακτυλικά αποτυπώματα πριν από την ακροαματική διαδικασία που είναι προγραμματισμένη να ξεκινήσει στις 22.00 (ώρα Ελλάδας). Η απαγγελία κατηγοριών θα γίνει χωρίς την παρουσία καμερών στο δικαστήριο και δεν θα μεταδοθεί απευθείας.

Υποστηρικτές του, που φορούσαν καπελάκια με το σύνθημα Make America Great Again και κρατούσαν αμερικανικές σημαίες είχαν συγκεντρωθεί έξω από το δικαστήριο και φώναζαν συνθήματα όπως "Το Μαϊάμι υπέρ του Τραμπ" και "Οι Λατίνοι υπέρ του Τραμπ", τη στιγμή που η αυτοκινητοπομπή του έφτανε στο κτίριο.

Ο δήμαρχος του Μαϊάμι Φράνσις Σουάρες είπε στους δημοσιογράφους ότι δεν αναφέρθηκαν προβλήματα όσον αφορά την ασφάλεια. Οι αρχές ανέμεναν ότι θα συγκεντρώνονταν στο δικαστήριο έως και 50.000 άνθρωποι και προετοιμάζονταν για πιθανά βίαια επεισόδια, όπως εκείνα που σημειώθηκαν στο Καπιτώλιο της Ουάσινγκτον στις 6 Ιανουαρίου 2021.

Ο Τραμπ δηλώνει αθώος και κατηγορεί την κυβέρνηση του Δημοκρατικού προέδρου Τζο Μπάιντεν ότι τον στοχοποιεί. Την περασμένη εβδομάδα υποστήριξε ότι ο ειδικός εισαγγελέας Τζακ Σμιθ, που έχει αναλάβει την έρευνα σε βάρος του, "τον μισεί".

Ειδήσεις σήμερα:

Εκλογές – Τσίπρας: Ανάγκη χάραξης εθνικής στρατηγικής για τον τουρισμό

Στρεπτόκοκκος: Θετικά επτά παιδιά από το περιβάλλον του 7χρονου

Κολωνία: Αποζημίωση σε θύμα παιδεραστή ιερέα μετά από 30 χρόνια