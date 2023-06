Κοινωνία

Τραγική κατάληξη για τον Σέρβο αγνοούμενο που ταξίδευε προς ελληνικό νησί

Ο 44χρονος πήγαινε σε νησί των Δωδεκάνησων, όπου θα εργαζόταν για σεζόν, όμως δεν έφτασε ποτέ.

Στον 44χρονο Σέρβο ανήκει η σορός που εντοπίστηκε στις 4 Ιουνίου στα ανοιχτά της Σερίφου.

Η σορός βρέθηκε στη θαλάσσια περιοχή μεταξύ της βραχονησίδας Βους και της Σερίφου στις αρχές του μήνα.

Στην περιοχή μετέβη περιπολικό σκάφος του Λιμενικού Σώματος το οποίο εντόπισε τη σορό αγνώστων λοιπών στοιχείων, την περισυνέλλεξε και εστάλη στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία του Πειραιά.

Στον Πειραιά αναμένεται η οικογένεια του Σέρβου, ώστε να γίνει η αναγνώριση της σορού.

Τα ίχνη του χάθηκαν τη Δευτέρα 29 Μαΐου, όταν επιβιβάστηκε στο πλοίο Blue Star 2 από το λιμάνι του Πειραιά, με προορισμό την Κω, όπου θα εργαζόταν την καλοκαιρινή περίοδο, αλλά δεν έφτασε ποτέ. Οι κάμερες δεν τον κατέγραψαν να αποβιβάζεται σε κάποιο λιμάνι και κανείς δεν ξέρει αν συνέβη κάτι μέσα στο καράβι.

Τελευταία επικοινωνία που είχε με την σύζυγό του ήταν αργά το απόγευμα της ίδιας ημέρας, ενώ βρισκόταν εν πλω.

Για την εξαφάνισή του είχε σημάνει Missing Alert.

Πηγή: Cyclades24.gr

