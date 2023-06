Κοινωνία

Παιδόφιλος - Καταγγελία: Επιτέθηκε σε κορίτσι στην μέση του δρόμου (βίντεο)

Τι δηλώνει στον ΑΝΤ!1 ένας κάτοικος στην παλιά γειτονιά του 63χρονου, ο οποίος είχε σπεύσει να βοηθήσει το κορίτσι, που ζητούσε βοήθεια.

Όσο περνούν οι ημέρες και γίνεται γνωστή ευρύτερα η ταυτότητα του 63χρονου, ο οποίος συνελήφθη αφού έπεσε στην παγίδα της οικογένειας μιας 14χρονης, στην οποία έστελνε πορνογραφικό υλικό και της ζητούσε να συνευρεθούν ερωτικά, τόσο έρχονται στην επιφάνεια πληροφορίες και καταγγελίες για την δράση του τα προηγούμενα χρόνια.

Πέρα από την 12χρονη «πρωταγωνίστρια» της δυσώδους υπόθεσης του Κολωνού, η οποία τον αναγνώρισε ως έναν από εκείνους που έκαναν σεξ μαζί της επί πληρωμή, αλλά και την παλιά καταδίκη του για βιασμό, αποκαλύπτεται, όπως αναφέρει στον ΑΝΤ1 και στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» ένας κάτοικος στην παλιά γειτονιά του, στα Πετράλωνα, ότι ο 63χρονος σήμερα άνδρας είχε επιτεθεί στην μέση του δρόμου σε ένα κορίτσι, ηλικίας το πολύ 18 ετών.

Όπως δήλωσε στον ΑΝΤ1, «ήταν πριν από χρόνια, στις 6 το πρωί, όταν τον είδα να έχει ακινητοποιήσει, στην μέση του δρόμου, ένα νεαρό κορίτσι. Της έκανε επίθεση, χίμηξε πάνω του σαν ζώο. Φώναζε βοήθεια το κορίτσι και έτρεξα κοντά του».

«Τον άρπαξα από τον λαιμό και του λέω “ρε διάολο, τι κάνεις εκεί” και έφυγε», όπως περιέγραψε ο άνδρας, εξιστορώντας ότι η παρέμβαση του ήταν καταλυτική για την σωτηρία του κοριτσιου.

