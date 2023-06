Κοινωνία

Παιδόφιλος: η καταδίκη για βιασμό, η 12χρονη στον Κολωνό και η “αυτοδικία”

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πίεση για άμεσες κινήσεις ώστε να μην διαφύγει ο 63χρονος, που η 12χρονη αναγνώρισε ως έναν από τους “πελάτες” της. Οργή από τους γονείς της 14χρονης για τον άνδρα που είχε φυλακιστεί για βιασμό.

-

Στην εκπομπή «Το Πρωινό» μίλησε την Τρίτη ο Απόστολος Λύτρας, που λίγο νωρίτερα είχε αποκαλύψει στον ΑΝΤ1 ότι η 12χρονη από τον Κολωνό που «πρωταγωνιστεί» στην δυσώδη υπόθεση μαστροπείας, γνωρίζει για ακόμη ένα ανήλικο κορίτσι που βρισκόταν σε θέση παρόμοια με την δική της, όμως ακόμη δεν έχει βρει την δύναμη να μιλήσει για αυτό.

Ο συνήγορος της 12χρονης και της μητέρας της αποκάλυψε ότι το κορίτσι υπέστη σοκ όταν στις εικόνες που κυκλοφόρησαν στο διαδίκτυο από τον παιδόφιλο που συνελήφθη στην Ομόνοια, αναγνώρισε έναν από τους άνδρες που είχαν συνευρεθεί μαζί της έναντι αμοιβής, ενώ προσέθσε ότι ο 63χρονος την είχε «συστήσει» και σε έναν φίλο του «ο οποίος είναι πολύ μεγάλης ηλικίας».

«Η ανήλικη εχει αναφερθεί στις καταθέσεις της και σε άλλους 3 Έλληνες, που ακόμη δεν έχουν ταυτοποιηθεί», τόνισε ο δικηγόρος, ο οποίος υπογράμμισε ότι «Πρέπει άμεσα να κινητοποιηθεί η Αστυνομία, να αναγνωριστεί επισήμως από την 12χρονη ο 63χρονος, για να ακολουθηθεί η διαδικασία της σύλληψης του», δεδομένου ότι έχει αφεθεί ελεύθερος με εντολή Εισαγγελέα, μετά την σύλληψη για την προσέγγιση της 14χρονης με σκοπό την σεξουαλική πράξη μαζί της.





Στην εκπομπή «Το Πρωινό» αποκαλύφθηκε μάλιστα ότι η 12χρονη αναγνώρισε τον 63χρονο μέσα από υλικό που έστειλε στην θεία της η δημοσιογράφος του ΑΝΤ1, Κέλλυ Χεινοπώρου, στο πλαίσιο ρεπορτάζ.





Στην εκπομπή «Το Πρωινό» μίλησε για πρώτη φορά η μητέρα της 14χρονης, στην οποία ο 63χρονος έστελνε φωτογραφίες πορνό, καθώς και εικόνες με το μόριο του, ζητώντας της να συναντηθούν προκειμένου να συνευρεθούν σεξουαλικά.

Όπως και ο πατέρας του κοριτσιού, μέσω ανάρτησης του, η μητέρα της εκφράζει την απογοήτευση και την οργή της για το γεγονός ότι ο 63χρονος αφέθηκε ελεύθερος με εντολή Εισαγγελέα, λέγοντας μεταξύ άλλων ότι «είχε πολλά λεφτά πάνω του. Αισθάνομαι πως δεν υπάρχει δικαιοσύνη και πρέπει να παίρνουμε τον νόμο στα χέρια μας. Δεν ξέρω αν υπάρχει δικαιοσύνη. Εμένα το παιδί μου γλίτωσε γιατί τα έχω μάθει να μιλάνε και να λένε τα προβλήματα τους. Το παιδί είναι καλά τώρα, δεν το έχουμε συνεχίσει ο θέμα. Είδε ότι την στηρίξαμε και είναι όλα καλά».

Μάλιστα, αναφερόμενη στο βίντεο από την στιγμή της ακινητοποίησης του, όπου ο 63χρονος δέχεται χτυπήματα από έναν άνδρα, η μητέρα της 14χρονης είπε «ήμουν εκεί και εγώ. Όλοι τον βαράγανε εκεί. Και όποιος περαστικός πέρναγε και μάθαινε, τον βάραγε».





Είχε καταδικαστεί για βιασμό ο 63χρονος

Παλιός γνώριμος της Αστυνομίας είναι ο 63χρονος, καθώς σύμφωνα με πληροφορίες, είχε καταδικαστεί παλαιότερα για σεξουαλικά εγκλήματα και μάλιστα για βιασμό.

Πριν από πολλά χρόνια, έβαζε αγγελίες σε εφημερίδες με το πρόσχημα ότι έψαχνε baby sitter, παρότι είναι άτεκνος. Έτσι, παρέσυρε νεαρές γυναίκες στο σπίτι του, στα Πετράλωνα και προσπαθούσε να τις βιάσει.

Τουλάχιστον σε μία περίπτωση, κατάφερε να βιάσει μια κοπέλα, η οποία βρήκε το θάρρος να καταγγείλει τον βιασμό στην Αστυνομία.

Ο 63χρονος είχε καταδικαστεί το 1998 για τον βιασμό της ανυποψίαστης γυναίκας.





Ειδήσεις σήμερα:

“The 2Night Show” - Μαρκουλάκης: η τρομάρα από τους… “Προδότες”, το θέατρο και το… ημερολόγιο του (βίντεο)

Θεσσαλονίκη - Σύνδρομο Rapunzel: 700 γραμμάρια τρίχες είχε στο στομάχι της μια 14χρονη

Φίδι σε λεωφορείο του ΚΤΕΛ προκάλεσε πανικό (εικόνες)