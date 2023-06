Κοινωνία

Κολωνός - Λύτρας: Η 12χρονη ξέρει και για άλλο παιδί που περνούσε τα ίδια, αλλά… (βίντεο)

Πως περιγράφει ο δικηγόρος στον ΑΝΤ1, την στιγμή που η ανήλικη αντίκρισε τον 63χρονο κατηγορούμενο ως παιδόφιλο, που συνελήφθη στην Ομόνοια, τον οποίο είχε αναφέρει σε κατάθεση της στην ΓΑΔΑ.

«Τον είδε στο ίντερνετ και πάγωσε. Είπε αμέσως στους δικούς της ανθρώπους ότι αυτός ήταν ένας από τους άνδρες που το είχαν βιάσει», είπε ο Απόστολος Λύτρας στον ΑΝΤ1 και στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα», αναφερόμενος στην αναγνώριση από την 12χρονη που βρίσκεται στο επίκεντρο της δυσώδους υπόθεσης μαστροεπίας και στον 63χρονο που συνελήφθη στην Ομόνοια, μετά από την πρόσκληση σε 14χρονη να συνευρεθούν ερωτικά.

Όπως είπε ο δικηγόρος της 12χρονης και της μητέρας της, το ανήλικο κορίτσι, «Τον είχε περιγράψει στις καταθέσεις της, αλλά δεν είχε πολλά στοιχεία για την ταυτοποίηση του».

Συμπλήρωσε δε ότι το κορίτσι «ανέφερε πως ο 63χρονος είχε μεσολαβήσει για να έρθει σε σεξουαλική επαφή με την ανήλικη άλλος ένας άνδρας μεγάλης ηλικίας.»

«Η 12χρονη γνωρίζει και για ένα άλλο παιδί, μακάρι να βρει το κουράγιο να μιλήσει και για αυτό το παιδί…», αποκάλυψε ο Απόστολος Λύτρας στους Γιώργο Παπαδάκη και Μαρία Αναστασοπούλου.

«Το κορίτσι είναι σε σοκ, μου έλεγε διαρκώς ότι “αυτοί είναι έξω και η μαμά μου παραμένει στην φυλακή”», επανέλαβε ο κ. Λύτρας.





