Κόσμος

Τουρκία: εισαγγελική πρόταση για φυλάκιση Έλληνα αστυνομικού

Οι κατηγορίες που αντιμετωπίζει ο Έλληνας αστυνομικός και η φίλη του, που δικάστηκαν στην Αδριανούπολη.

-

Ο Τούρκος εισαγγελέας στην Αδριανούπολη ζήτησε από 2 έως 5 χρόνια φυλάκιση ο καθένας για τον Έλληνα αστυνομικό Βαλασούδη Μανώλη και τη φίλη του, οι οποίοι δικάζονται για «είσοδο σε στρατιωτική απαγορευμένη ζώνη».

Όπως μεταδίδει η ανταποκρίτρια του ΑΝΤ1 στην Τουρκία, Άννα Ανδρέου, οι κατηγορούμενοι δεν παρέστησαν χθες κατά την 6η εκδίκαση της υπόθεσης. Ο εισαγγελέας υποστήριξε ότι εισήλθαν εν γνώσει τους σε στρατιωτική απαγορευμένη ζώνη. Ο Μεχμέτ Εφέ Τουνά, δικηγόρος των κατηγορουμένων, δήλωσε ότι δεν συντρέχουν στοιχεία αδικήματος και ότι για να συντρέξει το αδίκημα είναι απαραίτητη η είσοδος στην απαγορευμένη ζώνη με παραπλάνηση ή κρυφά και ζήτησε την αθώωση των πελατών του. Η ακροαματική διαδικασία αναβλήθηκε.

Υπενθυμίζεται ότι ο 42χρονος Βαλασούδης Μανώλης, αξιωματικός της Τροχαίας Αλεξανδρούπολης, εισήλθε στην Αδριανούπολη για ψώνια με τη 29χρονη φίλη του Αθηνά Τσιαγκά στις 5 Δεκεμβρίου 2021 μέσω της συνοριακής πύλης των Καστανιών. Μετά τα ψώνια το ζευγάρι συνελήφθη από τις τουρκικές δυνάμεις ασφαλείας στο χωριό Δοϊράνη κοντά στα ελληνικά σύνορα με την αιτιολογία ότι εισήλθαν σε στρατιωτική απαγορευμένη ζώνη. Ωστόσο στη συνέχεια αφέθηκαν ελεύθεροι.

Ο Βαλασούδης Μανώλης, στην κατάθεσή του στον εισαγγελέα, ανέφερε: «Δεν υπήρχε πινακίδα απαγόρευσης λόγω στρατιωτικής περιοχής στο σημείο που μας σταμάτησαν. Δεν γνώριζα ότι μπήκαμε σε στρατιωτική απαγορευμένη ζώνη».

Η αστυνομία της Αδριανούπολης εξέτασε επίσης τα κινητά τηλέφωνα του ζευγαριού και το ψηφιακό υλικό που υπήρχε σε αυτά και δεν βρήκε εγκληματικά στοιχεία. Ο Βαλασούδης Μανώλης και η φίλη του Αθηνά Τσιαγκά επέστρεψαν στην Ελλάδα στις 10 Δεκεμβρίου μετά την άρση της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα με πρόστιμο 50 χιλιάδων τουρκικών λιρών.

