Υγεία - Περιβάλλον

“Ζήσε αλλιώς”: σταφυλόκοκκος, εμβρυική ιατρική και προστάτης (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πλούσια και άκρως ενδιαφέρουσα είναι και η σημερινή εκπομπή του ΑΝΤ1, με την Σοφία Αλιμπέρτη. Πάρτε μία "γεύση" από όσα θα δούμε την Τετάρτη.

-

Το «ΖΗΣΕ ΑΛΛΙΩΣ» βασίζεται στο επιτυχημένο format του εξωτερικού, «DR. OZ», που είναι από τις μακροβιότερες εκπομπές της τηλεόρασης με ζωντανό κοινό και έρχεται, καθημερινά στις 16:00 στον ΑΝΤ1, για να αλλάξει τη ζωή μας. Η Σοφία Αλιμπέρτη, ο Κωνσταντίνος Δέδες και ο Κωνσταντίνος Ξένος, μας προσκαλούν και μας βοηθούν να μάθουμε να ζούμε καλύτερα.

ΟΣΑ ΘΑ ΔΟΥΜΕ ΣΗΜΕΡΑ, ΤΕΤΑΡΤΗ 14 ΙΟΥΝΙΟΥ, ΣΤΙΣ 16:00

Τι είναι η εμβρυϊκή ιατρική; Η μαιευτήρας – γυναικολόγος Μαρία Σίμου εξηγεί πώς παρακολουθεί τα έμβρυα και τη μητέρα κατά τη διάρκεια της κύησης, αλλά και πώς παρεμβαίνει εφόσον χρειαστεί.

Τι είναι η παράλυση Bell και πώς αντιμετωπίζεται; Ο νευρολόγος και ψυχίατρος Κωνσταντίνος Κουμάκης απαντά σε όλες τις ερωτήσεις μας.

Ποια είναι τα συμπτώματα του σταφυλόκοκκου και τι πρέπει να προσέχουμε για να μη μολυνθούμε; Η παιδίατρος - παιδοπνευμονολόγος Ευθυμία Καλαμπούκα αναδεικνύει αλήθειες και καταρρίπτει μύθους για το βακτήριο.

Τι είναι η υπερπλασία του προστάτη; Ο χειρουργός ουρολόγος - ανδρολόγος Νικόλαος Μερτζιώτης αναλύει τα στάδια της διόγκωσης του προστάτη, αλλά και πότε πρέπει να χειρουργηθεί.

«Κόλλησε» η ζυγαριά στα ίδια κιλά; Ο διατροφολόγος Κωνσταντίνος Ξένος εξηγεί πού μπορεί να οφείλεται και δίνει χρήσιμες συμβουλές για να την… «ξεκολλήσουμε».

Ειδήσεις σήμερα:

Παιδόφιλος: Συνελήφθη ξανά ο 63χρονος που έκλεισε ραντεβού στην 14χρονη

“Καλημέρα Ελλάδα” - Παπαδάκης: “στριπτίζ”… συμπαράστασης σε Τούρκο δημοσιογράφο (βίντεο)

Παιδόφιλος - Καταγγελία: Επιτέθηκε σε κορίτσι στην μέση του δρόμου (βίντεο)