Πανελλαδικές: Ανοίγει η πλατφόρμα για τα αποτελέσματα μέσω SMS

Πώς μπορούν οι υποψήφιοι των πανελλήνιων εξετάσεων να ενημερωθούν για τις βαθμολογίες τος. Μέχρι πότε θα είναι διαθέσιμη η πλατφόρμα.

Τη δυνατότητα ενημέρωσης μέσω γραπτού μηνύματος SMS θα έχουν και φέτος, για τρίτη χρονιά, οι υποψήφιοι των Πανελλαδικών Εξετάσεων, καθώς θα μπορούν να λάβουν τη βαθμολογία τους, αλλά και τη σχολή/τμήμα εισαγωγής τους με γραπτό μήνυμα SMS στο κινητό τους τηλέφωνο.

Οι υποψήφιοι μπορούν να καταχωρίσουν ή να επιβεβαιώσουν το κινητό τους τηλέφωνο στη σελίδα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων smsresults.minedu.gov.gr μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης Δημόσιας Διοίκησης gov.gr, σε ειδική εφαρμογή η οποία θα είναι διαθέσιμη από την Πέμπτη 15 Ιουνίου έως και την Παρασκευή 23 Ιουνίου, αξιοποιώντας τα στοιχεία συμμετοχής τους στις Πανελλαδικές Εξετάσεις 2023.

Η εφαρμογή αναπτύχθηκε και λειτουργεί από το Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας - ΕΔΥΤΕ Α.Ε. (GRNET), Φορέα του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, σε συνεργασία με τη Γενική? Διεύθυνση Ψηφιακών Συστημάτων, Υποδομών και Εξετάσεων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, στο πλαίσιο του Ψηφιακού Μετασχηματισμού της Εκπαίδευσης.

Επιπλέον, υπενθυμίζεται ότι το κανάλι του κινητού τηλεφώνου λειτουργεί ανεξάρτητα από την εφαρμογή του ΥΠΑΙΘ results.it.minedu.gov.gr, όπου οι υποψήφιοι, πληκτρολογώντας τον οκταψήφιο κωδικό τους και το αρχικό γράμμα από το επώνυμο, το όνομα, το πατρώνυμο και το μητρώνυμο, σε κεφαλαίους χαρακτήρες, θα μπορούν να ενημερωθούν αναλυτικά για τη βαθμολογία τους και τη σχολή εισαγωγής τους.

