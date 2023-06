Οικονομία

Εργατικό δυστύχημα στο Λαύριο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Δύτης έχασε τη ζωή του κατά τη διάρκεια εργασιών επιθεώρησης πλοίου.

-

Ένας 45χρονος δύτης σκοτώθηκε κατά τη διάρκεια εργασιών επιθεώρησης πλοίου, ενώ το πλοίο βρισκόταν στη ράδα του Λαυρίου.

Ο 45χρονος σκοτώθηκε όταν εγκλωβίστηκε στην αναρρόφηση της θάλασσας που χρησιμοποιείται για τη ψύξη μηχανημάτων του πλοίου, σύμφωνα με τον 902.gr.

Ειδήσεις σήμερα:

Παιδόφιλος - Αδελφός 63χρονου: Είναι καλό παιδί, αλλά έχει ψυχικές διαταραχές (βίντεο)

Ρόδος: Στη φυλακή ο 18χρονος που βίαζε τον 13χρονο αδερφό του

“Καλημέρα Ελλάδα” - Παπαδάκης: “στριπτίζ”… συμπαράστασης σε Τούρκο δημοσιογράφο (βίντεο)