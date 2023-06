Πολιτική

Ναυάγιο στην Πύλο: Σκέψεις για αναβολή το debate μετά την τραγωδία

Προβληματισμός για το debate των πολιτικών αρχηγών μετά το πολύνεκρο ναυάγιο. Πιθανή η αναβολή.

Το πολύνεκρο ναυάγιο που σημειώθηκε τα ξημερώματα ανοιχτά της Πύλου και με τις σορούς των μεταναστών συνεχώς να ανασύρονται θέτει νέα δεδομένα στο debate των πολιτικών αρχηγών ενόψει των εκλογών της 25ης Ιουνίου.

Η βαριά ειδησεογραφία αναγκάζει τους δημοσιογράφους των τηλεοπτικών σταθμών να βρίσκονται στην πρώτη γραμμή της ενημέρωσης προκειμένου να ενημερώνουν για τις εξελίξεις.

Το debate των πολιτικών αρχηγών έχει προγραμματιστεί για την Πέμπτη στις 21:00 στις εγκαταστάσεις της ΕΡΤ, όπως ακριβώς είχε γίνει και με το προηγούμενο.

Ωστόσο, από τους δημοσιογράφους φέρεται να έχει τεθεί θέμα αναβολής του μετά την τραγωδία στην Πύλο. Οι αποφάσεις αναμένεται να παρθούν σε συνεννόηηση των τηλεοπτικών σταθμών με τους υπεύθυνους των κομμάτων.

Από την πλευρά της η ΕΡΤ, σύμφωνα με πληροφορίες δεν έχει θέσει ζήτημα αναβολής του ντιμπέιτ.

Σε περίπτωση αναβολής του debate, θεωρείται πιθανό αυτό να μετατεθεί εντός του Σαββατοκύριακου.

