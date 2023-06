Πολιτισμός

Πέθανε η Γκλέντα Τζάκσον

Η βραβευμένη με δύο Όσκαρ ηθοποιός και πρώην βουλευτής των Εργατικών στη Βρετανία, άφησε την τελευταία της πνοή.

Η Βρετανίδα ηθοποιός και πολιτικός Γκλέντα Τζάκσον, η οποία είχε βραβευτεί με δύο Όσκαρ, πέθανε σε ηλικία 87 ετών, ανακοίνωσε ο ατζέντης της.

Η πρώην βουλευτής των Εργατικών απέκτησε διεθνή φήμη τη δεκαετία του 70 κερδίζοντας δύο βραβεία Όσκαρ για τις ταινίες "Ερωτευμένες Γυναίκες" (ταινία του 1970 του Κεν Ράσελ) και "Απιστία με Αξιοπρέπεια" (του 1973, Μέλβιν Φρανκ), ενώ ήταν και δύο φορές υποψήφια.

Πρωταγωνίστησε επίσης στην δραματική ταινία του BBC, "Elizabeth R.", υποδυόμενη της βασίλισσα Ελισάβετ Ι.

"Η Γκλέντα Τζάκσον, ηθοποιός και πολιτικός, δύο φορές βραβευμένη με Όσκαρ, πέθανε σήμερα το πρωί ειρηνικά στο σπίτι της στο Μπλάκχιθ του Λονδίνου έπειτα από μια σύντομη ασθένεια έχοντας στο πλευρό της την οικογένειά της", ανακοίνωσε ο Λάιονελ Λάρνερ, ο ατζέντης της.

Η πολιτική ήταν πάντα σημαντική για την Τζάκσον και εγκατέλειψε την υποκριτική όταν εκλέχτηκε βουλευτής των Εργατικών με την έδρα του βόρειου Λονδίνου στη Βουλή των Κοινοτήτων, όπου και υπηρέτησε από το 1992 ως το 2015.

Αργότερα επέστρεψε στη σκηνή και κέρδισε βραβείο Bafta για τον ρόλο της στην τηλεοπτική σειρά του 2020 Elizabeth Is Missing.

"Πρόσφατα είχε ολοκληρώσει τα γυρίσματα για τη σειρά The Great Escaper , όπου πρωταγωνιστούσε δίπλα στον Μάικλ Κέιν", ανέφερε ο ατζέντης της.

