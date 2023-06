Life

ΑΝΤ1 και Γιώργος Παπαδάκης διευρύνουν την συνεργασία τους

Συνεχίζουν τη συνεργασία τους ο ΑΝΤ1 και ο Γιώργος Παπαδάκης, ο μακροβιότερος παρουσιαστής της ελληνικής τηλεόρασης. Ο νέος ρόλος του την επόμενη σεζόν.

Ο ΑΝΤ1 ανακοινώνει, με ιδιαίτερη χαρά, την ανανέωση και τη διεύρυνση της επιτυχημένης και πολυετούς συνεργασίας του με τον Γιώργο Παπαδάκη, επιβεβαιώνοντας για άλλη μια φορά την αμφίδρομη σχέση εκτίμησης και εμπιστοσύνης όλα αυτά τα χρόνια.

Ο Γιώργος Παπαδάκης συνεχίζει την παρουσίαση του «Καλημέρα Ελλάδα», της μακροβιότερης και πιο επιτυχημένης ενημερωτικής εκπομπής στην ιστορία της ελληνικής τηλεόρασης και, ταυτόχρονα, αναλαμβάνει Σύμβουλος Ενημερωτικών Εκπομπών του σταθμού.

Ο Γιώργος Παπαδάκης, με την πολυετή εμπειρία του και το δημοσιογραφικό του κύρος θα συνεχίσει να συμβάλλει, στην έγκυρη και έγκαιρη ενημέρωση των τηλεθεατών.

