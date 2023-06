Πολιτική

Ναυάγιο στην Πύλο: Ο Παπαδημούλης επέρριψε ευθύνες στην Ελλάδα και μετά τα “μάζεψε”

Ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ έκανε μια ανάρτηση στο twitter με σαφείς αιχμές κατά της χώρας μας, την οποία αντικατέστησε μετά από λίγα λεπτά.

Ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ και αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Δημήτρης Παπαδημούλης, προκάλεσε έντονες αντιδράσεις με ανάρτηση του στο twitter, στην οποία επιρρίπτει ευθύνες στην Ελλάδα για το πολύνεκρο ναυάγιο ανοιχτά της Πύλου.

Ενδεικτικό του πόσο άστοχη ήταν η ανάρτηση, είναι το γεγονός ότι μόλις μετά από λίγα λεπτά την αντικατέστησε με μια διορθωμένη από όπου λείπει η αναφορά για την Ελλάδα.

Η αρχική ανάρτηση ανέφερε: Το πολύνεκρο ναυάγιο #Πύλος με πρόσφυγες κ μετανάστες, πλήττει τις ευρωπαϊκές αξίες και εκθέτει την Ελλάδα για τις ευθύνες της στη διάσωσή τους. Ε/Β από την Αριστερά, τους Πράσινους κ τους Σοσιαλιστές λέμε: Όχι άλλοι υγροί τάφοι στα νερά της Μεσογείου. Στρασβούργο, 15/6/2023.

Στην διορθωμένη ανάρτηση γράφει: Το πολύνεκρο ναυάγιο #Πύλος με πρόσφυγες κ μετανάστες, πλήττει τις ευρωπαϊκές αξίες και εκθέτει όσους είχαν ευθύνη & δυνατότητα για τη διάσωσή τους. Ε/Β από την Αριστερά, τους Πράσινους κ τους Σοσιαλιστές λέμε: Όχι άλλοι υγροί τάφοι στα νερά της Μεσογείου. Στρασβούργο, 15/6/2023

Ο Δημήτρης Παπαδημούλης, συνεπικουρούμενος από ευρωβουλευτές της Αριστερά, των Πρασίνων και των Σοσιαλιστών, ανάμεσα στους οποίους οι Κώστας Αρβανίτης και Έλενα Κουντουρά, φωτογραφήθηκε κρατώντας αφίσες με το μήνυμα «όχι άλλοι θάνατοι. Οι ζωές των προσφύγων έχουν αξία».

Ο Γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας, Παύλος Μαρινάκης, σχολιάζοντας τις αναρτήσεις του κ. Παπαδημούλη, αναφέρει τα εξής: Ο κ. Παπαδημούλης και ο ΣΥΡΙΖΑ δεν διστάζουν για ακόμα μια φορά να συκοφαντήσουν διεθνώς τη χώρα μας.

Την ώρα που οι γυναίκες και οι άνδρες του Λιμενικού Σώματος δίνουν σκληρό αγώνα στη θάλασσα για να σώσουν τις ζωές εκατοντάδων ανθρώπων, ο κ. Παπαδημούλης συνεχίζοντας τις απαράδεκτες δηλώσεις μελών της νεολαίας του ΣΥΡΙΖΑ, διασύρει διεθνώς την χώρα μας επιρρίπτοντας στο Λιμενικό «ευθύνες στη διάσωση».

Δεν διστάζει να εργαλειοποιήσει πολιτικά το τραγικό ναυάγιο στα διεθνή ύδατα ανοιχτά της Πύλου που συντάραξε την ελληνική κοινωνία. Δεν βρίσκει να πει μια κουβέντα για τα εγκληματικά δίκτυα των διακινητών που θέτουν σε κίνδυνο απελπισμένους ανθρώπους, αλλά στοχοποιεί τους διασώστες.

Τα άθλια δίκτυα διακινητών πρέπει να βρουν την απάντηση που τους αξίζει και αυτό γίνεται μόνο μέσα από μια συνεκτική ευρωπαϊκή πολιτική, την οποία η Νέα Δημοκρατία υποστηρίζει σταθερά.

Ηλιόπουλος και Σκουρλέτης υποστηρίζουν τους νεολαίους του ΣΥΡΙΖΑ που αντιπαρατέθηκαν με την Σακελλαροπούλου

Την υποστήριξή τους στους νεολαίους του ΣΥΡΙΖΑ που αποδοκίμασαν την Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Κατερίνα Σακελλαροπούλου, κατά την επίσκεψή της στο λιμάνι της Καλαμάτας, μετά το ναυάγιο στην Πύλο, εξέφρασαν ο Νάσος Ηλιόπουλος και ο Πάνος Σκουρλέτης.

Ο Νάσος Ηλιόπουλος χαρακτήρισε «κέρδος για τη δημοκρατία» όσα ακούστηκαν στην αντιπαράθεση της Κατερίνας Σακελλαροπούλου με τα μέλη της νεολαίας του ΣΥΡΙΖΑ, ενώ ο Πανός Σκουρλέτης υποστήριξε πως «δεν υπάρχει τίποτα επιλήψιμο» σε όσα συνέβησαν στο λιμάνι της Καλαμάτας.

«Δεν ήταν επίθεση. Δεν είναι επίθεση ο διάλογος. Ένας διάλογος ήταν», είπε ο κ. Ηλιόπουλος στο Action 24 και πρόσθεσε πως «η δημοκρατία πρέπει να αντέχει τον διάλογο».

Συνεχίζοντας ανέφερε πως «είναι κέρδος στη δημοκρατία να ακούγονται αυτές οι εκφράσεις ακόμα και στη Πρόεδρο της Δημοκρατίας». Μάλιστα τόνισε και ο ίδιος πως «είναι θέμα όταν η χώρα βρίσκεται σε καθεστώς ελέγχου για παράνομες επαναπροωθήσεις να μην έχει μιλήσει η Πρόεδρος της Δημοκρατίας».

Από την πλευρά του, ο Πάνος Σκουρλέτης, μιλώντας στον Σκάι, δήλωσε πως «χάρηκα που η Πρόεδρος της Δημοκρατίας γύρισε πίσω και απέναντι σε διαμαρτυρόμενους νεολαίους, ανεξάρτητα που ανήκουν, αισθάνθηκε την ανάγκη να κουβεντιάσει μαζί τους. Αυτό είναι καλό σημάδι».

Συνεχίζοντας ανέφερε πως «δεν είδα κανένα επιλήψιμο ούτε από τη μεριά των νέων ανθρώπων, να οργίζονται. Αλίμονο αν οι νεολαίοι μας κάθονται απαθείς. Σας αρέσει δηλαδή να βλέπετε χούλιγκαν στο γήπεδο να παθιάζονται με την οποιαδήποτε ομάδα. Εμένα με ενδιαφέρει να βλέπω ανήσυχους ανθρώπους και να θέτουν ερωτήματα».

Όταν, δε, του επισημάνθηκε ότι «εγώ άκουσα χούλιγκαν νεολαίους να βρίζουν την Πρόεδρο της Δημοκρατίας και να της λένε ότι είναι συνυπεύθυνη ότι σκοτώνονται παιδιά. Δεν είναι χουλιγκανισμός αυτός;», ο υποψήφιος του ΣΥΡΙΖΑ απάντησε ««όχι, θα πρέπει να εστιάζουμε στο πραγματικό ζήτημα, στην τραγωδία. Αλλοίμονο αν οι νέοι άνθρωποι δεν μας στήνουν στον τοίχο να μας ανακρίνουν».

