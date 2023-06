Παράξενα

Εθνική Οδός: Άλογα έτρεχαν στον δρόμο

Σε... ιππόδρομο μετατράπηκε η ΕΟ Θεσσαλονίκης - Μουδανίων.

(εικόνα αρχείου)

Σε... ιππόδρομο μετατράπηκε η Εθνική Οδός Θεσσαλονίκης - Μουδανίων το μεσημέρι της Πέμπτης, όταν δύο άλογα που διέφυγαν από την προσοχή του ιδιοκτήτη τους, βγήκαν στον δρόμο προκαλώντας αναστάτωση.

Τα άλογα μπήκαν στον δρόμο, στο ρεύμα εισόδου και "μπλόκαραν" την κυκλοφορία για περίπου μία ώρα μέχρι να μεταβεί στο σημείο περιπολικό και να τα ελέγξει.

Ο ιδιοκτήτης τους εντοπίστηκε σύντομα και τα παρέλαβε χωρίς να δοθεί συνέχεια στο συμβάν.

Πηγή: ΕΡΤ

