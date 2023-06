Life

Κέβιν Σπέισι - σεξουαλικές επιθέσεις: Ετοιμάζεται να επιστρέψει στην υποκριτική;

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι δήλωσε ο ηθοποιός που κατηγορείται για σεξουαλικές επιθέσεις για την επιστροφή του στην ενεργό δράση.

-

Ο Κέβιν Σπέισι είπε ότι είναι έτοιμος να επιστρέψει στην υποκριτική, εάν απαλλαγεί από μια σειρά από κατηγορίες για σεξουαλικές επιθέσεις.

Ο ηθοποιός πρόκειται να εμφανιστεί ενώπιον δικαστηρίου στο Λονδίνο, στις 28 Ιουνίου για κατηγορίες που συνδέονται με περιστατικά, τα οποία φέρονται να συνέβησαν το χρονικό διάστημα 2001 - 2013. Ο ίδιος έχει αρνηθεί όλες τις κατηγορίες.

Σε νέα συνέντευξη στο Zeitmagazin ο Κέβιν Σπέισι είπε: «Είναι μια εποχή που πολλοί άνθρωποι φοβούνται πολύ ότι αν με στηρίξουν, θα "ακυρωθούν"». «Αλλά ξέρω ότι υπάρχουν άνθρωποι αυτή τη στιγμή που είναι έτοιμοι να με προσλάβουν μόλις απαλλαγώ από αυτές τις κατηγορίες στο Λονδίνο. Στο δευτερόλεπτο από τότε που θα συμβεί, είναι έτοιμοι να προχωρήσουν» σημείωσε.

Ο Αμερικανός ηθοποιός, σκηνοθέτης και παραγωγός είπε επίσης ότι αυτή τη στιγμή «αντλεί ανθεκτικότητα» από θετικές συναντήσεις με θαυμαστές στο δρόμο, αλλά επέκρινε τα μέσα μαζικής ενημέρωσης προσθέτοντας: «Τα μέσα ενημέρωσης έκαναν ό,τι καλύτερο μπορούσαν για να με μετατρέψουν σε τέρας, αλλά από τον κόσμο, δεν έχω δει τίποτα άλλο εκτός από στοργή».

Ο Σπέισι κατηγορήθηκε πρώτη φορά για επίθεση από τον ηθοποιό Άντονι Ραπ, τον Οκτώβριο του 2017. Τον Οκτώβριο του περασμένου έτους δικαστήριο της Νέας Υόρκης κατέληξε στο συμπέρασμα ότι ο Σπέισι δεν επιτέθηκε σεξουαλικά στον Ραπ.Στο κατηγορητήριο ο Ραπ υποστήριξε ότι δέχθηκε επίθεση από τον ηθοποιό, όταν ήταν 14 ετών και ο Σπέισι ήταν 26 και διεκδίκησε αποζημίωση 40 εκατομμυρίων δολαρίων. «Μόλις διεξάγεται εξονυχιστικός έλεγχος, αυτά τα πράγματα καταρρέουν» είπε ο Σπέισι στο Zeitmagazin. «Αυτό συνέβη στη δίκη του Ραπ και αυτό θα συμβεί σε αυτή την περίπτωση» πρόσθεσε.

Ο Σπέισι διευκρίνισε ότι ακόμα «δεν είναι έτοιμος να μιλήσει» για τις κατηγορίες εναντίον του. «Όλα γίνονται για κάποιο λόγο. Και ακόμα κι αν αυτός ο λόγος δεν εμφανιστεί αμέσως ή τα πράγματα δεν επιλυθούν αμέσως, τελικά όλα έχουν νόημα» τόνισε.

Ειδήσεις σήμερα:

Έβρος: μετανάστες εγκλωβισμένοι σε νησίδα - Παιδιά και έγκυος ανάμεσά τους (βίντεο)

Ναυάγιο στην Πύλο: Απεγνωσμένοι άνθρωποι ψάχνουν για τους συγγενείς τους (βίντεο)

Ναυάγιο στην Πύλο: Συγκλονίζουν οι επιζώντες, σβήνουν οι ελπίδες για τους αγνοούμενους (εικόνες)