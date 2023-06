Τεχνολογία - Επιστήμη

Κρήτη: Σεισμός νότια της Παλαιόχωρας

Τι αναφέρει το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο για το μέγεθος και το επίκεντρο του σεισμού.

Σεισμό νότια της Παλαιόχωρας κατέγραψαν την νύχτα οι σεισμογράφοι του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου.

Η σεισμική δόνηση ήταν μεγέθους 4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, που χαρακτηρίζεται «ασθενής» από τους ειδικούς.

Ο σεισμός σημειώθηκε δύο λεπτά μετά από την μία τη νύχτα.

Το επίκεντρο του σεισμού εντοπίστηκε στον θαλάσσιο χώρο, σε απόσταση 60 χιλιομέτρων νότια-νοτιοδυτικά της Παλαιοχώρας Χανίων Κρήτης, ή 357 χιλιομέτρων νότια της Αθήνας, όπως, ανακοίνωσε το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Εθνικού Αστεροσκοπείου της Αθήνας.

Το εστιακό βάθος του σεισμού εκτιμάται στα 18,7 χιλιόμετρα.

