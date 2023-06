Κοινωνία

Ναυάγιο στην Πύλο: Εγκύκλιος Ντογιάκου για μυστικότητα στις έρευνες

Τι αναφέρεται στην εγκύκλιο του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου σχετικά με τις έρευνες για το ναυάγιο στα ανοιχτά της Πύλου.

Στις εισαγγελικές αρχές της Καλαμάτας, που ερευνούν το τραγικό ναυάγιο ανοικτά της Πύλου, στο οποίο έχασαν τη ζωή τους 78 άνθρωποι, ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Ισίδωρος Ντογιάκος κοινοποίησε παλαιότερη εγκύκλιο, του έτους 2015, στην οποία σημειώνεται ότι είναι μυστική η οποιαδήποτε ποινική έρευνα και κανείς δεν δικαιούται να λάβει γνώση της ποινική δικογραφίας, είτε άμεσα είτε έμμεσα.

Αναλυτικότερα, ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, διαβίβασε στην προϊσταμένη της Εισαγγελίας Εφετών Καλαμάτας, στην προϊσταμένη της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Καλαμάτας και στον λιμενάρχη του Λιμεναρχείου Καλαμάτας, παλαιότερη εγκύκλιό του (1/2015), με την τότε ιδιότητα του προϊσταμένου της Εισαγγελίας Εφετών Αθηνών, σχετικά με τον τρόπο διενέργειας των ανακρίσεων και την μυστικότητα αυτών.

Όπως αναφέρεται στην εγκύκλιο του έτους 2015, «μετά την έναρξη, είτε αυτεπαγγέλτως είτε κατόπιν σχετικής εισαγγελικής παραγγελίας, του ανακριτικού έργου και μέχρι πέρατος αυτού, ουδείς τρίτος, με οποιαδήποτε ιδιότητα, με οποιονδήποτε τρόπο και για οποιοδήποτε λόγο, δικαιούται να λάβει γνώση των στοιχείων της ποινικής δικογραφίας, είτε άμεσα είτε έμμεσα, πολύ δε περισσότερο με οποιονδήποτε τρόπο, να παρεμβαίνει στους εκτελούντες αυτό ανακριτικούς υπαλλήλους με εντολές, υποδείξεις, παροτρύνσεις, αιτήματα, κλπ, δεδομένου ότι η εποπτεία της ανάκρισης έχει ανατεθεί από το νομοθέτη, στο σύνολό της, αποκλειστικά και μάλιστα πανηγυρικά, στον εποπτεύοντα την υπηρεσία σας εισαγγελικό λειτουργό».

Σε ανακοίνωση του Μεγάρου Μαξίμου, σημειώνεται, «η διαπίστωση των συνθηκών και των αιτίων της μοιραίας ανατροπής και βύθισης του αλιευτικού σκάφους, με συνέπεια την τραγική απώλεια πολυάριθμων συνανθρώπων μας, προϋποθέτει ενδελεχή έρευνα των πραγματικών γεγονότων και πολύπλοκες τεχνικές κρίσεις ώστε να αναδειχθούν, με την επιβαλλόμενη ακρίβεια και πληρότητα, τα περιστατικά του ναυαγίου και τα δεδομένα έρευνας και διάσωσης που αντιμετώπισαν οι αρμόδιοι φορείς. Η κυβέρνηση ακούει, καταγράφει και αξιολογεί με προσοχή όλες τις σχετικές πληροφορίες, γνώμες και απόψεις, η θέση της όμως είναι ότι επαφίεται στα αρμόδια εντός κράτους δικαίου όργανα και ιδίως στην ανεξάρτητη δικαιοσύνη να εκφέρουν θεσμικά οριστική κρίση. Εξυπακούεται ότι το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής θα συνεχίσει να ενημερώνει, παρέχοντας πληροφορίες και διασαφηνίσεις για το ναυάγιο».

Στη Μαλακάσα οι διασωθέντες

Σε 71 ανέρχονται οι διασωθέντες που επέβαιναν στο αλιευτικό σκάφος που ναυάγησε σε διεθνή ύδατα, ανοιχτά της Πύλου, οι οποίοι έφτασαν το μεσημέρι στο Κέντρο Υποδοχής και Ταυτοποίησης της Μαλακάσας.

Τους διασωθέντες συνόδευσε κλιμάκιο του υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου που είχε μεταβεί στην Πύλο όπου και συνέδραμε τις τοπικές αρχές και προσέφερε ανθρωπιστική βοήθεια.

Με την άφιξή τους στη Δομή, τους έγινε η απαραίτητη ενημέρωση από τα κλιμάκια του ΥΜΑ και του ΚΥΤ για να ξεκινήσουν οι διαδικασίες καταγραφής και ταυτοποίησής τους, ενώ οι υπεύθυνοι απάντησαν σε όλα ερωτήματά τους επί της διαδικασίας.

Οι αφιχθέντες ενημερώθηκαν επίσης από το κλιμάκιο της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες, ενώ θα εξεταστούν και από τους ιατρούς της Δομής.

