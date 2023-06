Κοινωνία

Πανελλαδικές 2023 – Μηχανογραφικό: Με προσωπικό κωδικό ασφαλείας η υποβολή του

Πως θα δημιουργήσουν οι υποψήφιοι προσωπικό κωδικό ασφαλείας, για την υποβολή τόσο του Μηχανογραφικού, όσο και του Παράλληλου Μηχανογραφικού για την εισαγωγή τους σε ΔΙΕΚ.

Από την ερχόμενη Δευτέρα, 19 Ιουνίου 2023, μέχρι και την Παρασκευή 30 Ιουνίου 2023 θα μπορούν οι υποψήφιοι των ΓΕΛ και ΕΠΑΛ να αποκτήσουν προσωπικό κωδικό ασφαλείας (password) για την υποβολή Μηχανογραφικού, απευθυνόμενοι στο λύκειό τους.

Συγκεκριμένα, οι υποψήφιοι που θα προσέλθουν στο λύκειό τους για να δημιουργήσουν προσωπικό κωδικό ασφαλείας είναι όσοι έχουν συμμετάσχει στις Πανελλαδικές Εξετάσεις ΓΕΛ ή ΕΠΑΛ έτους 2023, και κατέχουν ή αποκτούν απολυτήριο (οι υποψήφιοι ΓΕΛ) και απολυτήριο και πτυχίο (οι υποψήφιοι ΕΠΑΛ), προκειμένου στη συνέχεια να υποβάλουν Μηχανογραφικό Δελτίο για την εισαγωγή τους στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση ή/και Παράλληλο Μηχανογραφικό Δελτίο για την εισαγωγή τους σε δημόσιο Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΔΙΕΚ).

Στην περίπτωση που κάποιος υποψήφιος υποβάλει και τα δύο Μηχανογραφικά, ο προσωπικός κωδικός ασφαλείας θα είναι ο ίδιος.

Επιπλέον, κατά το ίδιο χρονικό διάστημα (19-30 Ιουνίου 2023), θα μπορούν να απευθύνονται στο λύκειό τους για τη δημιουργία κωδικού ασφαλείας και οι φετινοί τελειόφοιτοι που δεν έχουν υποβάλει αίτηση δήλωση για συμμετοχή στις πανελλαδικές εξετάσεις έτους 2023, αλλά ενδιαφέρονται να υποβάλουν Παράλληλο Μηχανογραφικό για την εισαγωγή τους σε ΔΙΕΚ.

Ακόμη, κωδικό μπορούν να αποκτήσουν και όσοι απόφοιτοι συμμετείχαν στις Πανελλαδικές Εξετάσεις των ημερησίων ΓΕΛ και ΕΠΑΛ τα έτη 2021 ή 2022, διεκδικώντας φέτος το 10% των θέσεων εισακτέων, χωρίς νέα εξέταση, προκειμένου να υποβάλουν Μηχανογραφικό Δελτίο. Οι απόφοιτοι αυτοί, που είναι υποψήφιοι για το 10%, συμμετέχουν στη διαδικασία επιλογής με τα μόρια που είχαν επιτύχει στην τελευταία τους εξέταση, χωρίς τη δυνατότητα να εξεταστούν ξανά σε ειδικό μάθημα ή αγωνίσματα.

Όπως έχει γίνει γνωστό, η υποβολή Μηχανογραφικού και Παράλληλου Μηχανογραφικού Δελτίου θα γίνει κατά το ίδιο χρονικό διάστημα, το οποίο θα ανακοινωθεί αργότερα.

Τέλος, αξίζει να σημειωθεί, ότι οι υποψήφιοι που είχαν δηλώσει συμμετοχή στις Πανελλαδικές Εξετάσεις 2023 και παραπέμπονται στις Επαναληπτικές Πανελλαδικές Εξετάσεις του Σεπτεμβρίου, θα μπορέσουν να αποκτήσουν προσωπικό κωδικό ασφαλείας και να καταθέσουν μηχανογραφικό μετά τις επαναληπτικές εξετάσεις.

