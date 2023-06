Life

Ο Μπόρις Τζόνσον επιστρέφει στα...παλιά

Στην παλιά του καριέρα επιστρέφει ο πρώην Πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου.

Ο πρώην πρωθυπουργός Μπόρις Τζόνσον είναι ο νέος αρθρογράφος της εφημερίδας Daily Mail, σε μια επιστροφή του πολιτικού στη δημοσιογραφική του καριέρα κατά τη διάρκεια της οποίας έγραψε για αρκετές μεγάλες βρετανικές εφημερίδες και απολύθηκε από μια, επειδή επινόησε μια δήλωση.

Ο 58χρονος Τζόνσον, ο οποίος παραιτήθηκε από βουλευτής την περασμένη εβδομάδα λόγω μιας έρευνας που τον έκρινε ένοχο για σκόπιμη παραπλάνηση του κοινοβουλίου σε σχέση με πάρτι που έκανε στη Ντάουνιγνκ Στριτ εν μέσω του lockdown για την Covid-19, θα αρθογραφεί στην Daily Mail κάθε Σάββατο, σύμφωνα με την εφημερίδα.

Είτε είναι κανείς θαυμαστής του Μπόρις είτε όχι, το κείμενο του θα αναμένεται πάντα με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον τόσο στο Γουέστμινστερ όσο και από εκατομμύρια αναγνώστες σε όλο τον κόσμο, γράφει η εφημερίδα.

Από τότε που παραιτήθηκε από την πρωθυπουργία πέρυσι, ο Τζόνσον, ένας από τους πιο γνωστούς και πιο διχαστικούς πολιτικούς της Βρετανίας, έχει κερδίσει εκατομμύρια λίρες από ομιλίες που δίνει κατά τις περιοδείες του.

Η επιστροφή του στη δημοσιογραφία αναμένεται να είναι μια επικερδής νέα εργασία και προσφέρει στον πρώην ηγέτη ένα όχημα σε μια από τις πιο πολυδιαβασμένες δεξιές εφημερίδες της Βρετανίας για να εκφράζει τις απόψεις του για την κυβέρνηση και τον πρωθυπουργό Ρίσι Σούνακ.

Παραιτήθηκε από βουλευτής εξαπολύοντας μύδρους κατά της κοινοβουλευτικής επιτροπής που έκρινε ότι σκόπιμα παραπλάνησε τη Βουλή των Κοινοτήτων με το αποκαλούμενο partygate. Το Κοινοβούλιο θα αποφασίσει αν θα εγκρίνει τα πορίσματα της επιτροπής τη Δευτέρα.

Στην ανακοίνωση παραίτησής του επιτέθηκε και στον Σούνακ, λέγοντας ότι η χώρα χρειάζεται «κατάλληλη συντηρητική κυβέρνηση» που θα μειώσει τη φορολογία των επιχειρήσεων και των φυσικών προσώπων.

Ο Τζόνσον, γνωστός για την εμπλοκή του σε σκάνδαλα, ξεκίνησε την επαγγελματική του ζωή στη δημοσιογραφία, αλλά απολύθηκε από την εφημερίδα Times επειδή επινόησε μια δήλωση. Συνέχισε στη Daily Telegraph, όπου ως ανταποκριτής στις Βρυξέλλες επιτιθόταν φραστικά στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Αργότερα ακολούθησε παράλληλη σταδιοδρομία σε μέσα ενημέρωσης ως συντάκτης του περιοδικού Spectator και στην πολιτική ως βουλευτής και πριν γίνει πρωθυπουργός είχε τακτική στήλη στη Daily Telegraph. Με τα όσα έγραφε κατηγορήθηκε για ισλαμοφοβία όταν είπε ότι οι μουσουλμάνες που φορούσαν μπούρκα μοιάζουν με γραμματοκιβώτια ή ληστές τραπεζών.

