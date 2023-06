Πολιτική

Ο Σπήλιος Κρικέτος διαγράφηκε από την ΝΔ

«Δηλώσεις μίσους και ρατσισμού είναι εκτός του αξιακού πλαισίου της ΝΔ», τονίζεται στη σχετική ανακοίνωση, για τη διαγραφή του υποψήφιου βουλευτή.

Με απόφαση του Γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής της ΝΔ Παύλου Μαρινάκη ο υποψήφιος βουλευτής, Σπήλιος Κρικέτος διαγράφεται από τη Νέα Δημοκρατία.

"Απόψεις , όπως αυτές που εξέφρασε ο Σπ.Κρικέτος δεν έχουν καμία θέση στο κόμμα μας. Η κυβέρνηση της ΝΔ εφάρμοσε μια αυστηρή αλλά δίκαιη μεταναστευτική πολιτική, με φύλαξη των συνόρων αλλά με προστασία της ανθρώπινης ζωής, διασώζοντας χιλιάδες ανθρώπους που κινδυνεύαν στη θάλασσα και δίνοντας τέλος σε κολαστήρια όπως αυτό της Μόριας. Δηλώσεις μίσους και ρατσισμού είναι εκτός του αξιακού πλαισίου της ΝΔ", αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση.

ΣΥΡΙΖΑ: Ρεσιτάλ απανθρωπιάς από βουλευτή της ΝΔ

«Σε ρεσιτάλ απανθρωπιάς επιδόθηκε ο υποψήφιος βουλευτής της ΝΔ, Σπήλιος Κρικέτος», τονίζει σε ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ. «Στον ρατσιστικό οχετό που ξεστόμισε, δεν ντράπηκε να ισχυριστεί κατ' ουσίαν ότι οι νεκροί πρόσφυγες στην Πύλο, εάν είχαν επιζήσει "θα έκλεβαν", "δεν θα δούλευαν" και θα "τριγύριζαν στην Ομόνοια"», αναφέρει και εξηγεί.

«Συγκεκριμένα, ο υποψήφιος της ΝΔ στην Ανατολική Αττική, σε συνέντευξή (Kontra) ρωτήθηκε εάν "αυτοί οι άνθρωποι που πνίγηκαν ανοικτά της Πύλου, αν φτάνανε στη χώρα μας, θα κλέβανε δεν θα δούλευαν και θα μένανε 15 σε μια γκαρσονιέρα;". Ο Σπήλιος Κρικέτος, ανερυθρίαστος, έδωσε την σοκαριστική απάντηση: "Οι προηγούμενοι που είχαν έρθει, που δεν πνίγηκαν, τι κάνανε; Αυτό κάνουν"».

«Νωρίτερα είχε ισχυριστεί για τους πρόσφυγες ότι "είναι σε κλοπές κάθε μέρα οι περισσότεροι και είναι γεμάτα τα αστυνομικά τμήματα"», συνεχίζει να ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ και καταλήγει.

«Η ΝΔ και ο Κυριάκος Μητσοτάκης προσωπικά οφείλουν να αποπέμψουν εδώ και τώρα τον Σπήλιο Κρικέτο από τα ψηφοδέλτια του κόμματός τους. Εάν δεν το πράξουν, σημαίνει ότι συμφωνούν απόλυτα με το εμετικό ρατσιστικό παραλήρημα του υποψηφίου του. Ότι είναι οι πολιτικοί χορηγοί της απανθρωπιάς. Ντροπή», καταλήγει η σχετική ανακοίνωση.

