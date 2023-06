Πολιτική

Ναυάγιο στην Πύλο: Κεραμέως, Ηλιόπουλος, Μάντζος για το Μεταναστευτικό (βίντεο)

Αντιπαράθεση σε υψηλούς τόνους είχαν οι υποψήφιοι βουλευτές, στον “αέρα” του ΑΝΤ1, αναφορικά με την πολύνεκρη τραγωδία και την διαχείριση των μεταναστευτικών ροών

Μετωπική πολιτική σύγκρουση για το Μεταναστευτικό και την διαχείριση των προσφυγικών ροών τα τελευταία χρόνια από την Ελλάδα, ανάλογα με την Κυβέρνηση της χώρας, είχαν στον ΑΝΤ1 και στην εκπομπή «Στούντιο με Θέα» εκπρόσωποι των τριών μεγαλύτερων κομμάτων.

Με αφορμή την πολύνεκρη τραγωδία από το ναυάγιο ανοιχτά της Πύλου, οι εκπρόσωποι ΝΔ, ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ: Νίκη Κεραμέως, Νάσος Ηλιόπουλος και Δημήτρης Μάντζος αντιστοίχως, διασταύρωσαν τα ξίφη τους για το Μεταναστευτικό και τους τρόπους δράσης της ελληνικής Πολιτείας.

Τα αίματα άναψαν ανάμεσα στους υποψήφιους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας και του ΣΥΡΙΖΑ, όταν ο Νάσος Ηλιόπουλος είπε ότι είναι επιλογή και βούληση των Κυβερνήσεων της ΝΔ να πνίγει τους παράτυπους μετανάστες, αναφερόμενος στο περιστατικό στο Φαρμακονήσι, το 2014, προκαλώντας την έντονη αντίδραση της πρώην Υπ. Παιδείας.

Παρακολουθήστε το σχετικό απόσπασμα από την εκπομπή «Στούντιο με Θέα»:





