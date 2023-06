Κοινωνία

Trafficking: “Κρεμάστηκε” από μπαλκόνι για να σωθεί από κύκλωμα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Κύκλωμα εμπορίας ανθρώπων αποκαλύφθηκε από γυναίκα που επιχείρησε να κρεμαστεί σε μπαλκόνι. Ο τρόπος δράσης τους.

-

Από την Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος και Εμπορίας Ανθρώπων της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής διακριβώθηκε η δράση εγκληματικής οργάνωσης εμπορίας ανθρώπων.

Για την υπόθεση συνελήφθη μέλος της εγκληματικής οργάνωσης, ενώ ταυτοποιήθηκαν ακόμα 3 μέλη αυτής που αναζητούνται και σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για εγκληματική οργάνωση, εμπορία ανθρώπων και παράβαση του Κώδικα Μετανάστευσης.

Σύμφωνα με την Αστυνομία το θύμα εντοπίστηκε από περαστικούς να κρέμεται από μπαλκόνι διαμερίσματος πολυκατοικίας στην Αθήνα και θεωρώντας ότι επρόκειτο για απόπειρα αυτοκτονίας, ενημερώθηκε αρχικά σταθμός της Διεύθυνσης Άμεσης Δράσης.



Στη συνέχεια η παθούσα από κοινού με το μεταγενέστερα συλληφθέν μέλος της οργάνωσης προσήχθησαν στο αστυνομικό Τμήμα Ομονοίας και τελικά της υπόθεσης επιλήφθηκε το Τμήμα Καταπολέμησης Εμπορίας Ανθρώπων.

Όπως πρόεκυψε από την έρευνα που ακολούθησε η εγκληματική οργάνωση προέβαινε στη γενετήσια εκμετάλλευση αλλοδαπών γυναικών, προερχομένων από το Ουζμπεκιστάν, μέσω δύο οίκων ανοχής, που εκμεταλλεύονταν στο κέντρο της Αθήνας, ενώ παράλληλα προσδιορίστηκε ο τρόπος δράσης και ταυτοποιήθηκαν τα μέλη της.

Ειδικότερα, μέλη της εγκληματικής οργάνωσης προσέγγιζαν γυναίκες που βρίσκονταν στο εξωτερικό σε ευάλωτη κοινωνική και οικονομική θέση και τις έπειθαν να έρθουν στη χώρα μας για δήθεν νόμιμη εργασία με μεγάλες χρηματικές απολαβές. Ακολούθως τις μετέφεραν στην Αθήνα και τις εγκαθιστούσαν σε διάφορες οικίες, επιτηρώντας πλήρως τις κινήσεις τους.

Στην συνέχεια, με τη χρήση έντονης σωματικής και ψυχολογικής βίας ή με το πρόσχημα αποπληρωμής χρέους, επέβαλαν σε αυτές να εκδίδονται για λογαριασμό τους σε οίκους ανοχής που εκμεταλλεύονταν, παρακρατώντας το σύνολο των εσόδων, προβαίνοντας κατά τον τρόπο αυτό στη γενετήσια εκμετάλλευσή τους.

Με τον τρόπο αυτό έπεισαν και την διασωθείσα για την οποία μάλιστα υπέβαλαν εν αγνοία της ηλεκτρονική αίτηση για την έκδοση άδειας διαμονής και απαίτησαν την αποπληρωμή χρέους 1.000 ευρώ. Έτσι, την εξανάγκασαν να εκδίδεται σε οίκο ανοχής έναντι του χρηματικού ποσού των 10 ευρώ.

Το συνολικό κέρδος που αποκόμισαν από τη γενετήσια εκμετάλλευση της παθούσας υπολογίζεται σε τουλάχιστον 37.000 ευρώ, ενώ προέκυψε ότι τουλάχιστον άλλες εννέα (9) αλλοδαπές γυναίκες απασχολούνταν σε οίκους ανοχής, τους οποίους εκμεταλλεύονταν τα μέλη της οργάνωσης.

Σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε δύο οικίες στην Αθήνα, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

2.600 ευρώ,

κινητό τηλέφωνο,

διαβατήριο, φωτοαντίγραφα διαβατηρίων και εγγράφων αλλοδαπών γυναικών,

παραστατικά μεταφοράς χρημάτων,

έγγραφα που χρησιμοποιούνται ως δικαιολογητικά για την έκδοση αδειών διαμονής και

σημειωματάριο με ονόματα εκδιδομένων γυναικών και χρηματικά ποσά.

Στην παθούσα παρασχέθηκε αρωγή και προστασία μέχρι να ολοκληρωθεί ο επαναπατρισμός της, κατόπιν σχετικής επιθυμίας της.

Η συλληφθείσα, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος της, οδηγήθηκε στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών και παραπέμφθηκε σε Ανακριτή.

Ειδήσεις σήμερα:

Δράμα: Ο Δήμαρχος Δοξάτου σκοτώθηκε σε τροχαίο

Ο Μπάιντεν είπε “Ο θεός να σώζει την βασίλισσα” και τρέλανε τον κόσμο (εικόνες)

Κάρολος: Έφιππος ο βασιλιάς σε παρέλαση για τα γενέθλια του που είναι τον… Νοέμβριο (εικόνες)