Μαϊάμι: η στιγμή που κεραυνός χτυπά ουρανοξύστη (βίντεο)

Οι εικόνες με τον κεραυνό να "σκίζει" τον αέρα και να καταλήγει σε ουρανοξύστη κάνουν τον γύρο του διαδικτύου.

Ένα συγκλονιστικό βίντεο που δείχνει ουρανοξύστη να "βάλλεται" από κεραυνό κάνει τον γύρο του διαδικτύου.

Το σοκαριστικό βίντεο καταγράφει τη στιγμή που κεραυνός χτυπάει ουρανοξύστη στο Μαϊάμι.

Ένα σφοδρό κύμα κακοκαιρίας με ισχυρότατες καταιγίδες συνοδευόμενες από κεραυνούς, πλήττει τις τελευταίες ώρες τη Φλόριντα.

