Google: Doodle για την Γιορτή του Πατέρα (εικόνες)

Αφιερωμένο στους μπαμπάδες όλου του κόσμου είναι το doodle της Google, Πώς καθιερώθηκε η Γιορτή του Πατέρα!

Ημέρα αφιερωμένη στους μπαμπάδες όλου του κόσμου είναι η σημερινή και η Google, με αφορμή τη Γιορτή του Πατέρα, σχεδίασε ένα άκρως τρυφερό doodle για να τους τιμήσει.

Με ένα διαδραστικό παιχνίδι με κάρτες στις οποίες απεικονίζονται οικογένειες ζώων η Google εύχεται σε όλους τους μπαμπάδες "Χρόνια Πολλά" για τη Γιορτή του Πατέρα, η οποία γιορτάζεται κάθε χρόνο την τρίτη Κυριακή του Ιουνίου σε πολλές χώρες παγκοσμίως, μεταξύ αυτών και η Ελλάδα, αν και σε ορισμένες χώρες η ημερομηνία μπορεί να διαφέρει.

