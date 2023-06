Κοινωνία

Ναυάγιο στην Πύλο: Τρισάγιο στην μνήμη των θυμάτων (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Άκαρπες παραμένουν οι έρευνες ένα ακόμη 24ωρο, για την ανεύρεση αγνοουμένων στη θαλάσσια περιοχή της Πύλου.

-

Εν μέσω κακοκαιρίας πραγματοποιείται σήμερα Κυριακή ο νέος κύκλος ερευνών για τους αγνοούμενους του αλιευτικού που βυθίστηκε στο τραγικό ναυάγιο στα ανοιχτά της Πύλου.

Μέχρι στιγμής, έχουν διασωθεί 104 μετανάστες, ωστόσο ο αριθμός των νεκρών πιθανότατα είναι μεγαλύτερος από τους 78, αφού οι αγνοούμενοι είναι εκατοντάδες και οι επιβαίνοντες ήταν πολλοί περισσότεροι στο μοιραίο αλιευτικό του ναυαγίου στην Πύλο.

Στις σημερινές έρευνες συμμετέχουν μια φρεγάτα του Πολεμικού Ναυτικού, τρία πλοία και 1 ελικόπτερο του Λιμενικού.

Την ίδια ώρα, τρισάγιο υπέρ αναπαύσεως των ψυχών των θυμάτων του πολύνεκρου ναυαγίου τέλεσε στο λιμάνι της Καλαμάτας ο σεβασμιώτατος μητροπολίτης Μεσσηνίας κ. Χρυσόστομος θα τελέσει τρισάγιο υπέρ αναπαύσεως των ψυχών των θυμάτων του πλέον πολύνεκρου ναυαγίου, το οποίο έλαβε χώρα ανοικτά της Πύλου.

Συμπληρωματική κατάθεση από 4 διασωθέντες

Νωρίτερα στο δικαστήριο της πόλης έφτασαν για συμπληρωματική κατάθεση τέσσερις ακόμα διασωθέντες στο πλαίσιο διερεύνησης των αιτιών της τραγωδίας ενώ τη Δευτέρα στις 11:00 ενώπιον του ανακριτή θα βρεθούν οι εννέα Αιγύπτιοι που έχουν συλληφθεί για τη διακίνηση των μεταναστών. Σύμφωνα με τον δημοσιογράφο, Κώστα Νούση, οι 4 διασωθέντες που καταθέτουν σήμερα όσο και οι πέντε που κατέθεσαν χθες δεν σχετίζονται με διακίνηση παράνομων μεταναστών.

Στον Εισαγγελέα αύριο οι 9 διακινητές

Αύριο Δευτέρα (19.6.2023) αναμένεται η απολογία των 9 συλληφθέντων Αιγύπτιων ως διακινητές. Όλοι τους κατηγορούνται για παράνομη είσοδο στη χώρα, παράνομη διακίνηση αλλοδαπών, κατά παράβαση του Ν. 3386/2005 και του Ν. 4251/2014, καθώς επίσης και των άρθρων 187 (εγκληματική οργάνωση), 277 (πρόκληση ναυαγίου), 302 (ανθρωποκτονία από αμέλεια) και 306 (έκθεση ζωής σε κίνδυνο) του Ποινικού Κώδικα.

Ειδήσεις σήμερα:

Εκλογές - Μητσοτάκης για Θράκη: Ο Τσίπρας είχε ενημερωθεί όσο ήμουν Πρωθυπουργός (βίντεο)

Καταγγελία: Ασέλγεια σε τρεις ανήλικες από συγγενή 15χρονης

Στρεπτόκοκκος: Πώς γίνεται η διάγνωση, τι πρέπει να προσέχουν οι γονείς