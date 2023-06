Υγεία - Περιβάλλον

Θεσσαλονίκη: Αστυνομικοί μιλούν στον ΑΝΤ1 για τη διακομιδή διασωληνωμένου παιδιού (βίντεο)

Αστυνομικοί που έγιναν "γέφυρα ζωής" για το παιδί μιλούν στην κάμερα του ΑΝΤ1.

Του Βαγγέλη Κοκολάκου

Αγώνα δρόμου για να φτάσει όσο το δυνατόν γρηγορότερα στο «Ιπποκράτειο» νοσοκομείο ένα ασθενοφόρο που μετέφερε διασωληνωμένο ανήλικο παιδάκι από την Κοζάνη, έδωσαν αστυνομικοί, στη Θεσσαλονίκη.

Αστυνομικοί περιγράφουν στον ΑΝΤ1 πως βίωσαν την διακομιδή αλλά πως λειτουργούν σε αντίστοιχα περιστατικά.

Αστυνομικοί της Τροχαίας, των ομάδων ΖΗΤΑ και ΔΙ.ΑΣ., μόλις έχουν ολοκληρώσει τη γέφυρα ζωής προκειμένου το ασθενοφόρο το ασθενοφόρο από την Κοζάνη, να μην κολλήσει στην κίνηση εντός της πόλης και να φτάσει γρήγορα και με ασφάλεια στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης.

ΚΙΟΥ ΓΚΟΥΤΣΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΣ

Όπως περιγράφει ο Κωνσταντίνος Γκούτσα, αστυνομικός, «το παραλάβαμε, στην οδό Δάφνης μας συνόδευσαν οι συνάδελφοι της ΖΗΤΑ και το οδηγήσαμε όσο πιο γρήγορα γίνεται στο Ιπποκράτειο. Αισθάνεσαι το καθήκον όσο πιο καλά γίνεται».

ΚΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΣΦΕΛΙΝΙΩΤΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΣ

Ο αστυνομικό΄ς, Αλέξανδρος Σφελινιώτης αναφέρει: «Άμα σκεφτεί κανείς την ώρα και την κίνηση ότι φτάσαμε σε 6 λεπτά και 7 δευτερόλεπτα πως κινούμασταν με ότι αυτό συνεπάγεται… Αισθανόμαστε σαν να είναι το παιδί μας ο πατέρας».



Δεν ήταν η πρώτη φορά και δεν θα είναι η τελευταία. Το τμήμα τροχαίας αυτοκινητοδρόμων Θεσσαλονίκης, βρίσκεται σε ένα κομβικό σημείο στα διόδια των Μαλγάρων. Τουλάχιστον πέντε περιστατικά κάθε μήνα από γειτονικούς νομούς ζητούν τη συνδρομή των αστυνομικών για φτάσουν όσο πιο γρήγορα γίνεται στο πλησιέστερο νοσοκομείο.

Το ευχαριστώ από τους συγγενείς είναι η μεγαλύτερη ανταμοιβή, λέει χαρακτηριστικά στην κάμερα του ΑΝΤ1, ο Κουκουβίτης Αθανάσιος, Αστυνομικός Β'. «Ενημερώνουμε τους υπευθύνους των διοδίων διευκολύνουμε την ελεύθερη διέλευση από μία λωρίδα κυκλοφορίας, παρουσία περιπολικού και στη συνέχεια με πορεία στο αστικό κέντρο. Το ευχαριστώ από τους συγγενείς είναι η καλύτερη ανταμοιβή».

Τη στιγμή που και το κάθε λεπτό είναι πολύτιμο, αστυνομικοί ανοίγουν το δρόμο για τη ζωή συνοδεύοντας, ασθενοφόρα αλλά και απλά Ι.Χ. με συνανθρώπους μας που το έχουν ανάγκη.

