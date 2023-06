Κόσμος

ΟΗΕ σε ΕΕ για πρόσφυγες: να αποτραπούν περαιτέρω θάνατοι στην Μεσόγειο

Υπηρεσίες των Ηνωμένων Εθνών για τους πρόσφυγες, ζητούν από την ΕΕ, αποφασιστική δράση για να αποτραπούν οι απώλειες ζωών στην Μεσόγειο.

Του Θανάση Κ.Τσίτσα





Οι υπηρεσίες των Ηνωμένων Εθνών ζητούν από την ΕΕ να αναλάβει «επείγουσα και αποφασιστική δράση» για να αποτρέψει περαιτέρω θανάτους στη Μεσόγειο μετά τον εικαζόμενο πνιγμό εκατοντάδων ανθρώπων αυτή την εβδομάδα στα ανοιχτά της Πύλου.



Πιο συγκεκριμένα, ο Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης (ΔΟΜ) και η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες (UNHCR) αναφέρουν σε κοινή τους δήλωση ότι «το καθήκον να διασώζονται οι άνθρωποι που βρίσκονται σε κίνδυνο στη θάλασσα χωρίς καθυστέρηση αποτελεί θεμελιώδη κανόνα του διεθνούς ναυτικού δικαίου.Τόσο οι πλοίαρχοι όσο και τα κράτη έχουν υποχρέωση να παρέχουν βοήθεια σε όσους βρίσκονται σε κίνδυνο στη θάλασσα ανεξάρτητα από την εθνικότητα, το καθεστώς ή τις συνθήκες στις οποίες βρίσκονται, συμπεριλαμβανομένων των μη αξιόπλοων πλοίων, και ανεξάρτητα από τις προθέσεις των επιβαινόντων», προσθέτουν. Οι υπηρεσίες του ΟΗΕ επισημαίνουν ακόμη ότι καλωσορίζουν μια έρευνα από την Ελλάδα για τις συνθήκες που οδήγησαν στην ανατροπή του σκάφους.

Σημειώνεται ακόμη ότι σύμφωνα με την Ύπατη Αρμοστεία των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες, απαιτούνται πλέον συλλογικές προσπάθειες και συντονισμός από την ΕΕ για την αποφυγή παρόμοιων περιστατικών, δεδομένου του αυξημένου αριθμού προσφύγων και άλλων που κατευθύνονται προς τη Μεσόγειο Θάλασσα. «Η ΕΕ πρέπει να θέσει την ασφάλεια και την αλληλεγγύη στο επίκεντρο της δράσης της στη Μεσόγειο», σημειώνει στη δήλωση η Gillian Triggs, βοηθός Ύπατος Αρμοστής της Ύπατης Αρμοστείας για τους Πρόσφυγες. Από την πλευρά του ο Federico Soda, διευθυντής του Τμήματος Έκτακτης Ανάγκης του ΔΟΜ, εκφράζει την άποψη ότι η τρέχουσα προσέγγιση των κρατών στη μεσογειακή μεταναστευτική οδό δεν λειτουργεί. «Χρόνο με το χρόνο, συνεχίζει να είναι η πιο επικίνδυνη οδός μετανάστευσης στον κόσμο, με το υψηλότερο ποσοστό θνησιμότητας. Τα κράτη πρέπει να ενωθούν και να αντιμετωπίσουν τα κενά στην προληπτική έρευνα και διάσωση, τη γρήγορη αποβίβαση και τα ασφαλή τακτικά μονοπάτια», εξηγεί ο Soda.

