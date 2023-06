Κοινωνία

Υποσμηναγός Νικόλαος Σιαλμάς: Η ανάρτηση του Φλώρου για τον ήρωα πιλότο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Την μνήμη του υποσμηναγού, Νικόλαου Σιαλμά, που έφυγε από τη ζωή εν ώρα καθήκοντος, αναχαιτίζοντας τουρκικά F16 τίμησαν και οι κάτοικοι του Αη Στράτη.

-

Στον προσωπικό λογαριασμό του στο twitter ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ, στρατηγός Κωνσταντίνος Φλώρος, έκανε ανάρτηση, με αφορμή τη συμπλήρωση 31 ετών από τον θανάσιμο τραυματισμό του υποσμηναγού (Ι) Νικολαόυ Σιαλμά κατά τη διάρκεια αποστολής αναχαίτισης τουρκικών F-16 νοτίως του Αγίου Ευστρατίου.

«18/06/92 Αη Στράτης Το όνομα του Υποσμηναγού (Ι) Νικόλαου Σιαλμά γράφτηκε στις χρυσές σελίδες των Ελλήνων Ηρώων που έφυγαν μαχόμενοι για την προάσπιση της Εθνικής Κυριαρχίας της Ελλάδας.

Η Πατρίδα θρηνούσα υποκλίνεται!

Νίκο είσαι πάντα στο μυαλό και στην καρδιά μας!

#ΕΔ #ΠΑ #ΑΘΑΝΑΤΟΣ», έγραψε συγκεκριμένα.

18/06/92 Αη Στράτης



Το όνομα του Υποσμηναγού (Ι) Νικόλαου Σιαλμά γράφτηκε στις χρυσές σελίδες των ???? Ηρώων που έφυγαν μαχόμενοι για την προάσπιση της Εθνικής Κυριαρχίας της ????



Η Πατρίδα θρηνούσα υποκλίνεται!



Νίκο είσαι πάντα στο μυαλό και στην καρδιά μας!#ΕΔ #ΠΑ #ΑΘΑΝΑΤΟΣ pic.twitter.com/lDXWpSdoQr — GEN Konstantinos Floros (@ChiefHNDGS) June 18, 2023

Υπενθυμίζεται, ότι στις 18 Ιουνίου 1992 ο υποσμηναγός (Ι) Νικόλαος Σιαλμάς έχασε τη ζωή του, νοτίως του Αγίου Ευστρατίου, με αεροσκάφος F-1CG της 342 Μοίρας Παντός Καιρού της 114 Πτέρυγας Μάχης, κατά τη διάρκεια αποστολής αναχαίτισης τουρκικών αεροσκαφών.?

Άη Στράτης: Οι κάτοικοι τίμησαν σήμερα τη μνήμη του υποσμηναγού Νικόλαου Σιαλμά

Οι κάτοικοι του Άη Στράτη τίμησαν σήμερα, Κυριακή 18 Ιουνίου, τη μνήμη του ήρωα υποσμηναγού Νικόλαου Σιαλμά, που πριν από 31 χρόνια, στις 18 Ιουνίου του 1992, υπερασπιζόμενος τον εθνικό εναέριο χώρο πάνω από το νησί, κατά τη διάρκεια αποστολής αναχαίτισης τουρκικών F16, κατέπεσε στη θαλάσσια περιοχή.

Η τελετή πραγματοποιήθηκε στο Μνημείο που κατασκευάστηκε προς τιμήν του πεσόντος αεροπόρου και αποτέλεσε αφορμή για τη μετονομασία της περιοχής σε «Ακρωτήριο Νίκος Σιαλμάς».

Παρόντες στην τελετή ήταν η δήμαρχος Αγίου Ευστρατίου, Μαρία Κακαλή, συνοδευόμενη από μαθητές και μαθήτριες του γυμνασίου και λυκείου του Άη Στράτη, καθώς και κάτοικοι του μικρού νησιού.

Ειδήσεις σήμερα:

Καταγγελία: Ασέλγεια σε τρεις ανήλικες από συγγενή 15χρονης

Εκλογές - Μητσοτάκης για Θράκη: Ο Τσίπρας είχε ενημερωθεί όσο ήμουν Πρωθυπουργός (βίντεο)

Στρεπτόκοκκος: Πώς γίνεται η διάγνωση, τι πρέπει να προσέχουν οι γονείς