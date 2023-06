Αθλητικά

Ξιφασκία: Χάλκινη η Γκουντούρα στο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα

Η 26χρονη ξιφομάχος κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο, μετά από σπουδαία εμφάνιση στους αγώνες που γίνονται στη Φιλιππούπολη.

Στο βάθρο του Ευρωπαϊκού πρωταθλήματος σκαρφάλωσε η Δώρα Γκουντούρα! Η 26χρονη ξιφομάχος κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο, μετά από σπουδαία εμφάνιση στους αγώνες που γίνονται στη Φιλιππούπολη.

Στη φάση των ομίλων πήρε πέντε νίκες και υπέστη μία ήττα, πέρασε μπάι από τους «64» και στη συνέχεια επικράτησε της Βελγίδας Γιολίν Κορτέν (15-12).

Στον δρόμο της βρέθηκε η Πολωνή Κόζακτσουκ, της οποίας σε έναν συναρπαστικό αγώνα (15-14) για την πρόκριση στους «8». Για την είσοδο της στην κορυφαία 4άδα ξεπέρασε το εμπόδιο της Βουλγάρας Ιλίεβα (15-13), όμως η νικηφόρα πορεία της σταμάτησε στη Γαλλίδα Μπρουνέ (14-15), με αποτέλεσμα να κατακτήσει το χάλκινο μετάλλιο.

Η Δέσποινα Γεωργιάδου κατέλαβε την 23η θέση και η Μαρίνα Παΐζη στην 49η. Στο ξίφος ασκήσεως ο Νίκος Κοντοχριστόπουλος πήρε την 60ή θέση και ο Ηλίας Ρίζος την 67η.

