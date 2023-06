Παράξενα

Βόλος: τηλεόραση εξερράγη την ώρα που παιδιά έπαιζαν βιντεοπαιχνίδι (εικόνες)

Παραλίγο τραγωδία στον Βόλο όταν η τηλεόραση εξερράγη την ώρα που έπαιζαν τα παιδιά και το σπίτι γέμισε καπνούς...

Τύχη βουνό είχαν τα παιδιά μίας οικογένειας στη Νέα Ιωνία του Βόλου, τα οποία έπαιζαν βιντεοπαιχνίδι το απόγευμα της Κυριακής, όταν η τηλεόραση με την οποία ήταν συνδεδεμένη η παιχνιδομηχανή εξερράγη από άγνωστη αιτία.

Όπως καταγράφει το TheNewspaper.gr, αμέσως κλήθηκε η Πυροσβεστική υπηρεσία Βόλου, καθώς καπνοί γέμισαν το σπίτι. Άμεσα η οικογένεια το εγκατέλειψε καταβάλλοντας προσπάθεια να μην επεκταθεί η φωτιά.

Το συμβάν σημειώθηκε στις 19.30 το απόγευμα στις Εργατικές Κατοικίες της Ν. Ιωνίας.

Προανάκριση για τα αίτια διενεργεί το Ανακριτικό τμήμα της Π.Υ. Βόλου.

