Formula 1 - GP Καναδά: χωρίς αντίπαλο ο Φερστάπεν, έπιασε τον Αϊρτον Σένα

Ο Ολλανδός πιλότος συνεχίζει την "επέλασή" του και στο GP του Καναδά.

Ο Μαξ Φερστάπεν συνεχίζει το προσωπικό του σόου και στο φετινό Παγκόσμιο Πρωτάθλημα της Φόρμουλα Ενα και απόψε στο Μόντρεαλ πανηγύρισε την τέταρτη διαδοχική του νίκη και έκτη στους οκτώ φετινούς αγώνες.

Ο Ολλανδός κάτοχος του τίτλου οδήγησε την κούρσα από την αρχή μέχρι το τέλος και πέρασε πρώτος τη γραμμή του τερματισμού, πετυχαίνοντας την 41η νίκη της καριέρας του, με την οποία έπιασε τον αείμνηστο Αϊρτον Σένα στην πέμπτη θέση της λίστας με τους πολυνίκες οδηγούς. Παράλληλα, χάρισε στη Red Bull την 100η νίκη της στη Φόρμουλα Ενα.

Το πλέον ενδιαφέρον κομμάτι του καναδικού γκραν πρι ήταν η μάχη του Φερνάντο Αλόνσο και του Λιούις Χάμιλτον για τη δεύτερη θέση. Οι δυο τους βρίσκονταν συνεχώς σε πολύ μικρή απόσταση, με τον Ισπανό «πιλότο» της Aston Martin να κρατάει τελικά πίσω του τον Βρετανό επτάκις παγκόσμιο πρωταθλητή της Mercedes.

