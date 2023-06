Κόσμος

Νεκρή έφηβη από ποδοπάτημα σε συναυλία (εικόνες)

Σκηνές πανικού και τρόμου επικράτησαν στην διάρκεια της συναυλίας. Τι αναφέρουν οι μαρτυρίες και οι πληροφορίες για την τραγωδία.

Ποδοπάτημα κατά τη διάρκεια συναυλίας στη νοτιοανατολική Βολιβία είχε αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή της δεκαεπτάχρονη και να τραυματιστούν άλλοι επτά άνθρωποι, δήλωσε χθες Κυριακή διευθύντρια νοσοκομείου.

Η τραγωδία εκτυλίχθηκε το βράδυ του Σαββάτου, κατά τη διάρκεια συναυλίας αργεντίνικων συγκροτημάτων μουσικής κούμπια, των Ke Personajes και 18 Kilates, στον χώρο Campo Ferial de Lajastambo, στην πόλη Σούκρε.

Ο χώρος αυτός μπορεί να φιλοξενήσει ως και 20.000 θεατές.

#Sucre Momento en el que la muchedumbre hace caer rejas de seguridad en el ingreso a un concierto en el Campo Ferial de Lajastambo, en la capital del pais.



??: Correo del Sur pic.twitter.com/Sw5l6EnQMA — EL DEBER (@grupoeldeber) June 18, 2023

«Η έφηβη 17 ετών δυστυχώς αφίχθη νεκρή [στο νοσοκομείο]», δήλωσε σε τηλεοπτικό σταθμό της Βολιβίας η Μαρία Ελένα Λεσκάνο, διευθύντρια του νοσοκομείου Σαν Πέδρο Κλαβέρ της Σούκρε.

Με βάση τα πρώτα στοιχεία που έδωσαν οι γιατροί που την εξέτασαν, έφερε «πολλαπλά αιματώματα στο σώμα της», πρόσθεσε.

Ακόμη επτά άνθρωποι, όλες γυναίκες, διακομίστηκαν τραυματισμένες στο νοσοκομείο.

#Seguridad| La noche del sabado, una adolescente de 17 anos murio luego de resultar herida en una “avalancha humana” en el ingreso del Campo Ferial de Lajastambo, en la ciudad de Sucre, Chuquisaca.

video: RRSS pic.twitter.com/S0GDZzm4Aj — Brujula Digital (@BrujulaNoticias) June 18, 2023

Σύμφωνα με τον Τύπο, τα εισιτήρια για τη συναυλία είχαν πουληθεί εκ των προτέρων, όμως κάποιοι προσπάθησαν να μπουν διά της βίας. Άλλοι προσπάθησαν να βγουν, με αποτέλεσμα να προκληθεί πανικός.

Εικόνες που κυκλοφόρησαν σε ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης εικονίζουν δεκάδες ανθρώπους καθώς προσπαθούν να φύγουν σπρώχνοντας μεταλλικές μπαριέρες.

Το υπουργείο Εσωτερικών, με το οποίο επικοινώνησε το Γαλλικό Πρακτορείο, δεν έχει δώσει επίσημη εκδοχή των γεγονότων ως τώρα.

