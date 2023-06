Τεχνολογία - Επιστήμη

Σεισμός - Γεράσιμος Παπαδόπουλος: η “σεισμική άπνοια” και τα 6 Ρίχτερ που… δεν έρχονται

Τι αναφέρει ο Γεράσιμος Παπαδόπουλος για "σεισμική άπνοια' και το γεγονός πως δεν έχει καταγραφεί σεισμός πάνω απο 6 Ρίχτερ τους τελευταίους μήνες

Για "σεισμική άπνοια στη χώρα που συνεχίζεται", έκανε λόγο ο σεισμολόγος Γεράσιμος Παπαδόπουλος, σε ανάρτησή του, σχολιάζοντας το γεγονός ότι δεν έχουν καταγραφεί μεγάλοι σεισμοί από τον Νοέμβριο του 2021.



Ο Γεράσιμος Παπαδόπουλος σημείωσε στην ανάρτησή του ότι στο διάστημα αυτό έχουν σημειωθεί μόνο τέσσερις σεισμοί από 5,5 έως 5,9 Ρίχτερ ενώ, όπως σημειώνει, "από τη μακροχρόνια στατιστική αναμέναμε να γίνουν 2 σεισμοί με Μ=6 και πάνω και 8 σεισμοί με Μ=5.5 έως 5.9".

Κάτα τον σεισμολόγο "διανύουμε περίοδο σεισμικής ύφεσης οφειλόμενη στο ότι στη διετία 2020-2021 είχαμε 6 ισχυρούς σεισμούς με Μ=6 ή μεγαλύτερο, δλδ 3 φορές παραπάνω από τις προβλέψεις της μέσης στατιστικής".

"Δεν γνωρίζουμε πότε θα γίνει ο επόμενος ισχυρός σεισμός. Η καλύτερη άμυνα είναι η τήρηση των κανονισμών, ο προσεισμικός έλεγχος κτιρίων, η προετοιμασία, η πρόληψη, η ενημέρωση" κατέληξε ο Γεράσιμος Παπαδόπουλος.

