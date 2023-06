Τεχνολογία - Επιστήμη

Σεισμός στην Κρήτη

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο Εγκέλαδος... ξύπνησε τους κατοίκους του νησιού. Το μέγεθος και το επίκεντρο της δόνησης.

-

Σεισμική δόνηση μεγέθους 3,4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε λιγο μετά τιε 2 τα ξημερώματα της Κυριακής στη θαλάσσια περιοχή ανατολικά της Κρήτης.

Σύμφωνα με Γεωδυναμικό Ινστιτούτο ο σεισμός, είχε επίκεντρο 35 χλμ ανατολικά της Ζάκρου, ενώ το εστιακό βάθος υπολογίζεται στα 8,6 χλμ.

Ειδήσεις σήμερα:

Φωτιά σε πολυκατοικία στον Νέο Κόσμο

Πολύνεκρο τροχαίο στο Πακιστάν (εικόνες)

Σημεία για rapid test δωρεάν την Κυριακή