Φλώρος: άλμα από ελικόπτερο έκανε ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ (εικόνες)

Ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ, Κωνσταντίνος Φλώρος, συμμετείχε και σε δραστηριότητες υποβρύχιων καταστροφέων.

Στο κέντρο εκπαίδευσης ειδικών δυνάμων της Νέας Περάμου βρέθηκε ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ Στρατηγός Κωνσταντίνος Φλώρος.

Ο Στρατηγός, μάλιστα, πραγματοποίησε άλμα από ελικόπτερο Chinook CH-47D, ενώ συμμετείχε και σε δραστηριότητες υποβρύχιων καταστροφέων με τους διοικητές και το προσωπικό της Διοίκησης Ειδικού Πολέμου (ΔΕΠ) του ΓΕΕΘΑ, στο πλαίσιο Συντήρησης Ικανότητας Αλεξιπτωτιστή και Υποβρύχιου Καταστροφέα.

Στην συνέχεια ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ περιηγήθηκε στις εγκαταστάσεις του Κέντρου Εκπαίδευσης Ειδικών Δυνάμεων (ΚΕΕΔ), όπου ενημερώθηκε για την πρόοδο των εργασιών αναβάθμισης των λιμενικών υποδομών του Στρατοπέδου, καθώς και για την πορεία της κατασκευής των νέων εγκαταστάσεων εξειδικευμένων κλιμακίων συντήρησης εξοπλισμού.

