WTA 500: Η Σάκκαρη αποκλείστηκε στο διπλό

Δεν τα κατάφερε η Μαρία Σάκκαρη στον αγώνα που έδωσε με την παρτενέρ της στο τουρνουά του Βερολίνου.

Εξαιρετικά... σύντομη ήταν η παρουσία της Μαρίας Σάκκαρη στο διπλό του τουρνουά της κατηγορίας WTA 500 που διεξάγεται στο Βερολίνο. Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια και η παρτενέρ της από την Κροατία, Πέτρα Μάρτιτς, αντιμετώπισαν σήμερα (19/6), στο πλαίσιο της φάσης των «16», τις Κατερίνα Σινιάκοβα και Μαρκέτα Βοντρούσοβα, με το δίδυμο από την Τσεχία να επικρατεί με 6-2, 2-6, 10-8, μετά από αγώνα διάρκειας 75 λεπτών.

Μετά την εξέλιξη αυτή, η Σάκκαρη στρέφει την προσοχή της στο μονό της διοργάνωσης, στον πρώτο γύρο του οποίου (φάση «32») θα αντιμετωπίσει τη Γαλλίδα Αλιζέ Κορνέ.

