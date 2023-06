Υγεία - Περιβάλλον

Στρεπτόκοκκος - ΠΙΣ: Οδηγίες για το στρεπτεστ

Διευκρινίσεις για τον στρεπτόκοκκο δίνει ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος, που δίνει και οδηγίες για το τεστ.

Οι στρεπτοκοκκικές λοιμώξεις δεν συνιστούν επιδημία, ούτε πανδημία στη χώρα μας, όπως και διεθνώς, αναφέρει ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος (ΠΙΣ), με αφορμή τα περιστατικά στρεπτοκοκκικών λοιμώξεων των τελευταίων ημερών.

Διευκρινίζει ότι τα τεστ ανίχνευσης του στρεπτόκοκκου, καίτοι πωλούνται από τα φαρμακεία, δεν προορίζονται για χρήση από τους ασθενείς. Για την αξιόπιστη χρήση τους και διάγνωση της λοίμωξης πρέπει να διενεργούνται από τον κλινικό ή εργαστηριακό γιατρό ή εξειδικευμένο λειτουργό υγείας. Επίσης θα πρέπει να γίνονται κατόπιν ιατρικών οδηγιών.

Όπως αναφέρει ο ΠΙΣ οι στρεπτόκοκκοι είναι γνωστά μικρόβια για τα οποία υπάρχουν φάρμακα που τα αντιμετωπίζουν.

Σπανίως προκαλούν βαριά νόσο με τραγική κατάληξη και για το λόγο αυτό θα πρέπει μικρά παιδιά και ευαίσθητοι ασθενείς να αναζητούν έγκαιρα ιατρική συμβουλή και φροντίδα, όταν αντιμετωπίζουν οξέα ή επιδεινούμενα συμπτώματα.

