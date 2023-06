Κοινωνία

Ναυάγιο στην Πύλο: Εντοπίστηκε άλλη μία σορός – Στους 81 οι νεκροί

Νωρίτερα το απόγευμα της Δευτέρας είχαν εντοπιστεί άλλες δύο σοροί.

Του Κώστα Τάτση

Ακόμη μία σορός εντοπίστηκε στη θαλάσσια περιοχή ανοιχτά της Πύλου, κοντά στο σημείο του πολύνεκρου ναυαγίου, ανεβάζοντας τον αριθμό των νεκρών στους 81.

Λίγο νωρίτερα είχαν εντοπιστεί άλλες δύο σοροί.

Οι σοροί περισυνελλέγησαν από σκάφος ανοιχτής θαλάσσης του Λιμενικού Σώματος και μεταφέρονται στην Καλαμάτα προκειμένου να διεξαχθεί νεκροψία – νεκροτομή.

Στο σημείο όπου σημειώθηκε το ναυάγιο του αλιευτικού σκάφους οι έρευνες συνεχίζονται από μία φρεγάτα του πολεμικού ναυτικού τρία παραπλέοντα πλοία, ενώ επιχειρούν ένα ελικόπτερο και ένα αεροσκάφος του λιμενικού. Από τη βύθιση του αλιευτικού μέχρι στιγμής έχουν διασωθεί 104 μετανάστες.

Προθεσμία για να απολογηθούν πήραν οι 9 συλληφθέντες

Υπενθυμίζεται ότι τα εννέα άτομα που έχουν συλληφθεί ως διακινητές για το πολύνεκρο ναυάγιο, πήραν προθεσμία 24 ωρών για να απολογηθούν, καθώς οι συνήγοροί τους ζήτησαν να ενημερωθούν για το σύνολο της δικογραφίας που έχει σχηματιστεί.

