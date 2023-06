Παράξενα

Ναρκωτικά - “Ελευθέριος Βενιζέλος”: Μετέφερε υγρή κοκαΐνη μέσα... σε προφυλακτικά (εικόνες)

Πώς κατάφεραν να την εντοπίσουν οι αρχές και τι άλλο βρέθηκε στην κατοχή της 30χρονης.

Υγρή κοκαΐνη συσκευασμένη μέσα σε προφυλακτικά μετέφερε στις αποσκευές της 30χρονη, που συνελήφθη από αστυνομικούς της Δίωξης Ναρκωτικών, στο αεροδρόμιο “Ελ. Βενιζέλος”.

Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ

Συνελήφθη, στο πλαίσιο του αυτόφωρου, πρωινές ώρες σήμερα 19-6-2023, στον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής, 30χρονη αλλοδαπή, για παράβαση της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών.

Ειδικότερα, αστυνομικοί της ανωτέρω Υπηρεσίας, στο πλαίσιο στοχευόμενων ελέγχων, για την αποτροπή εισαγωγής ναρκωτικών ουσιών στην Ελλάδα από χώρες της Ευρώπης και ύστερα από συνδυαστική αξιολόγηση πληροφοριακών στοιχείων και αποδεικτικών μέσων, εντόπισαν και συνέλαβαν την ανωτέρω, η οποία αφίχθη αεροπορικώς στη χώρα μας, προερχόμενη από τη Γαλλία.

Έπειτα από έρευνα που πραγματοποιήθηκε βρέθηκαν επιμελώς κρυμμένες σε εσώρουχο, εντός του σώματος και στην κατοχή της κατηγορούμενης και κατασχέθηκαν:

1 κιλό και 400 γραμμ. κοκαΐνης σε υγρή μορφή,

300 γραμμ. κοκαΐνης σε στερεή μορφή,

το χρηματικό ποσό των 900 ευρώ και

κινητό τηλέφωνο.

Η συλληφθείσα οδηγήθηκε στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών.

