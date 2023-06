Κόσμος

Qatar Gate: Παραιτείται ο ανακριτής, Μισέλ Κλεζ

O ανακριτής Μισέλ Κλεζ ενημέρωσε ότι αποφάσισε να αποσυρθεί από την υπόθεση ως προληπτικό μέτρο

O ανακριτής της υπόθεσης Qatargate, Μισέλ Κλεζ, ανακοίνωσε ότι παραιτείται από την υπόθεση. Ειδικότερα, όπως αναφέρει η βελγική εφημερίδα Soir «στον φάκελο που αφορά υποψίες διαφθοράς εντός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, πρόσφατα προέκυψαν στοιχεία. Θα μπορούσαν να εγείρουν ορισμένα ερωτήματα ως προς την αντικειμενική λειτουργία της έρευνας », σημειώνει η ομοσπονδιακή εισαγγελία σε δήλωση που δόθηκε στη δημοσιότητα τη Δευτέρα το βράδυ.

«Ως προληπτικό μέτρο και προκειμένου να επιτραπεί στο δικαστικό σύστημα να συνεχίσει το έργο του με ηρεμία και να διατηρήσει τον απαραίτητο διαχωρισμό μεταξύ ιδιωτικής και οικογενειακής ζωής και επαγγελματικών ευθυνών, ο ανακριτής Μισέλ Κλεζ μας ενημερώνει ότι αποφάσισε απόψε να αποσυρθεί από την υπόθεση. Αυτό παρά την απουσία αποτελεσματικών στοιχείων που θα μπορούσαν να θέσουν υπό αμφισβήτηση την αξιοπιστία κάθε εμπλεκόμενου ατόμου και το ουσιαστικό έργο που έχει κάνει αυτός και οι ανακριτές σε αυτήν την υπόθεση», αναφέρει το δελτίο Τύπου.

Τέλος, επισημαίνει ότι «άλλος ανακριτής, ο οποίος έχει ήδη παρέμβει πολλές φορές στο παρελθόν στην υπόθεση, είναι αυτός που θα αναλάβει» την έρευνα.

