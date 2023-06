Κοινωνία

Ναυάγιο στην Πύλο - Μαλακάσα: αιτήματα ασύλου από τους διασωθέντες μετανάστες (εικόνες)

Στη δομή της Μαλακάσας γίνεται η ταυτοποίηση των διασωθέντων του πολύνεκρου ναυαγίου. Συνεχίζονται οι διαδικασίες αιτήσεων διεθνούς προστασίας.

Συνεχίζεται από το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου, με σεβασμό στην ανείπωτη τραγωδία του ναυαγίου σε διεθνή ύδατα ανοιχτά της Πύλου, η περίθαλψη των διασωθέντων στο Κέντρο Υποδοχής και Ταυτοποίησης Μαλακάσας.

Συγκεκριμένα, στη Δομή έχουν μεταφερθεί μέχρι στιγμής συνοδευόμενοι από κλιμάκια του Υπουργείου 86 διασωθέντες, συμπεριλαμβανομένων 5 ασυνόδευτων ανηλίκων που ωστόσο ήδη βρίσκονται σε Δομές Επείγουσας Φιλοξενίας. Ανάμεσα στους 86 βρίσκονται και 10 άτομα τα οποία νοσηλεύονταν μέχρι πρότινος στο νοσοκομείο της Καλαμάτας και μεταφέρθηκαν στο ΚΥΤ Μαλακάσας το απόγευμα της Δευτέρας.

Το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου από την πρώτη στιγμή έχει συνδράμει καθοριστικά στην προσφορά ανθρωπιστικής βοήθειας, παρέχοντας υγειονομική περίθαλψη από τους ιατρούς της Δομής, καθώς και την στήριξη σε ευάλωτες ομάδες, όπως στην περίπτωση των ασυνόδευτων ανηλίκων. Επίσης, στους διασωθέντες έχει προσφερθεί ο απαραίτητος ρουχισμός, παρέχονται τα απαραίτητα γεύματα, ενώ έχουν τοποθετηθεί σε οικίσκους της Δομής. Επιπλέον, έχουν δημιουργηθεί και δωμάτια επικοινωνίας, στα οποία οι ωφελούμενοι έχουν τη δυνατότητα πρόσβασης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για επικοινωνία με τους οικείους τους.

Στη Δομή της Μαλακάσας πραγματοποιείται η υποδοχή, καταγραφή και ταυτοποίηση των διασωθέντων, ενώ έχει πραγματοποιηθεί από τους υπευθύνους η ενημέρωση των ανθρώπων αυτών σε σχέση με τα δικαιώματά τους. Στο πλαίσιο αυτό συνεχίζονται οι διαδικασίες αιτήσεων διεθνούς προστασίας.

Στο Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου η Ομάδα Αναγνώρισης Θυμάτων Καταστροφών

Επισημαίνεται ότι από το Σάββατο 17 Ιουνίου εδρεύει στο κτήριο «Κεράνης» του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, η Ομάδα Αναγνώρισης Θυμάτων Καταστροφών προκειμένου να υπάρχει περαιτέρω αρωγή στην προσπάθεια αναγνώρισης των θυμάτων του ναυαγίου, και σε συνεργασία με το Κεντρικό Λιμεναρχείο Καλαμάτας, την Γενική Γραμματεία Υποδοχής Αιτούντων Άσυλο του Υπουργείου και της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας.

Ταυτόχρονα για την ενίσχυση του σκοπού αυτού, έχει τεθεί σε άμεση λειτουργία τηλεφωνικό κέντρο (help desk), Δευτέρα έως Παρασκευή (09.00 έως 19.00 (UTC+3)) για την παροχή πληροφοριών σε οικογένειες και συγγενείς των θυμάτων του ναυαγίου σε Αγγλικά, Αραβικά, Παστό και Ουρντού, καλώντας στο 2131386000 ή και με e-mail στο dvi@astynomia.gr.

Στο κτήριο Κεράνης, επίσης, θα γίνεται η υποδοχή των συγγενών των θυμάτων για την εξέτασή τους και τη λήψη βιολογικού υλικού (DNA), κατόπιν σχετικής συνεννόησης μαζί τους.

Σημειώνεται ότι στην προσπάθεια αναζήτησης των συγγενών των θυμάτων και των διασωθέντων συμβάλλει και ο Ερυθρός Σταυρός.

Το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου στοχεύει στην διασφάλιση της ασφάλειας των διασωθέντων, στη εξασφάλιση της ευζωίας τους μέσω παροχής αξιοπρεπών συνθηκών διαβίωσης και φυσικά στην ομαλή λειτουργία όλων των απαραίτητων διαδικασιών για την υποβολή και εξέταση ασύλου.

