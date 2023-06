Αθλητικά

Ολυμπιακοί Αγώνες – Παρίσι 2024: Έφοδος της Αστυνομίας στο αρχηγείο της διοργάνωσης

Η οικονομική εισαγγελία της Γαλλίας, ανακοίνωσε ότι η έφοδος έγινε στο πλαίσιο έρευνας για υπεξαίρεση δημόσιων πόρων.

Η γαλλική εισαγγελία ανακοίνωσε ότι η αστυνομία πραγματοποίησε έφοδο στο αρχηγείο της οργανωτικής επιτροπής των Ολυμπιακών Αγώνων «Παρίσι 2024» και σε αυτό εταίρου της σε θέματα υποδομών, στο πλαίσιο ερευνών για καταγγελίες περί υπεξαίρεσης δημοσίων πόρων και ευνοιοκρατίας. Η εθνική οικονομική εισαγγελία (PNF) γνωστοποίησε ότι έγινε έφοδος στη «βάση» της οργανωτικής επιτροπής εν μέσω προκαταρκτικής έρευνας, η οποία άρχισε το 2017, για συμβόλαια που σύναψε η οργανωτική επιτροπή των Θερινών Ολυμπιακών Αγώνων.

Επίσης, η PNF πρόσθεσε ότι η αστυνομία έκανε έφοδο και στο «αρχηγείο» της SOLIDEO, του δημόσιου φορέα που είναι υπεύθυνος για την παράδοση των Ολυμπιακών και των Παραολυμπιακών υποδομών, εν μέσω προκαταρκτικής έρευνας που χρονολογείται από το 2022, μετά από έλεγχο της Γαλλικής Υπηρεσίας Καταπολέμησης της Διαφθοράς.

«Μια έρευνα είναι αυτή τη στιγμή σε εξέλιξη στο αρχηγείο της Οργανωτικής Επιτροπής» αναφέρει το «Παρίσι 2024» σε ανακοίνωση και προσθέτει: «Το "Παρίσι 2024" συνεργάζεται πλήρως με τους ερευνητές, προκειμένου να διευκολύνει το έργο τους». Η οργανωτική επιτροπή δεν έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες για το θέμα, ενώ εκπρόσωπός αρκέστηκε να δηλώσει ότι «δεν έχουμε κάτι άλλο να μοιραστούμε αυτή τη στιγμή».

Οι Ολυμπιακοί Αγώνες θα διεξαχθούν το διάστημα 26 Ιουλίου-11 Αυγούστου 2024, ενώ οι Παραολυμπιακοί Αγώνες θα τελεστούν από τις 28 Αυγούστου έως τις 6 Σεπτεμβρίου.

