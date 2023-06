Υγεία - Περιβάλλον

Κιρσοί κάτω άκρων: Τι “δείχνουν” και τι “κρύβουν”

Όσα πρέπει να ξέρετε για τος κιρσούς στα πόδια: αιτίες, συμπτώματα, συνέπειες, κινδύνους και τρόπους αντιμετώπισης.

Οι κιρσοί των κάτω άκρων είναι μια προχωρημένη μορφή φλεβικής ανεπάρκειας, με εμφανείς και διατεταμένες (πρησμένες) φλέβες (μεγέθους «ρεβιθιού» ή και πιο μεγάλο) κυρίως από το γόνατο και κάτω.

«Παλιότερα έχει χρησιμοποιηθεί και ο όρος «εσωτερικός φλεβίτης» αλλά η ονομασία αυτή δεν είναι πλέον αποδεκτή γιατί στους κιρσούς πρακτικά πάντα υπάρχουν εμφανείς φλέβες, στις κνήμες ή και στο μηρό. Ο λόγος για τον οποίο οι κιρσοί αποτελούν μια σημαντική πάθηση είναι ότι σχετίζονται με αυξημένη πιθανότητα θρόμβωσης, κυρίως επιφανειακής, ή ακόμα και πνευμονικής εμβολής» επισημαίνει ο κ. Ευάγγελος Νικολόπουλος Διευθυντής Αγγειοχειρουργός στο Metropolitan Hospital.

Ο χαρακτηρισμός των κιρσών ως «επιφανειακών» φλεβών, είναι σωστός;

«Συχνά, αναφορικά με τους κιρσούς ακούμε ότι πρόκειται για επιφανειακές φλέβες ή για ανεπάρκεια μικρού βαθμού.

Το πρώτο ισχύει και μάλιστα κυριολεκτικά -όντως οι κιρσοί είναι επιφανειακές φλέβες-αυτό όμως δεν σημαίνει ότι είναι και «αθώες». Λανθασμένα μερικοί ασθενείς μεταφράζουν το «επιφανειακές» ως ασήμαντο και αθώο πρόβλημα. Σήμερα, γνωρίζουμε ότι και οι επιφανειακές αυτές φλέβες, οι ορατές δια «γυμνού οφθαλμού», μπορούν να οδηγήσουν σε περιστατικά θρόμβωσης, ενίοτε σοβαρά.

Όσον αφορά στον χαρακτηρισμό «μικρού βαθμού ανεπάρκεια», θα πρέπει να σημειωθεί ότι εφόσον υπάρχει φλεβική ανεπάρκεια στις σαφηνείς φλέβες και κιρσοί, τότε πρόκειται για νόσο, συνεπώς ο χαρακτηρισμός «μικρού βαθμού» δεν σχετίζεται με την ύπαρξη ή όχι της παθολογίας, όπως εσφαλμένα πιστεύεται», τονίζει ο ειδικός.

Σε κάθε περίπτωση, αναφορικά με τους κιρσούς και την αντιμετώπισή τους, είναι σημαντικό να απευθυνόμαστε σε ειδικό αγγειοχειρουργό και όχι σε ιατρούς άλλων ειδικοτήτων. Άλλωστε, μια θρόμβωση δεν είναι ποτέ «αθώα ή μικρή».

Πώς αντιμετωπίζονται οι κιρσοί των κάτω άκρων

«Η θεραπεία των κιρσών σήμερα έχει εξελιχθεί εντυπωσιακά. Στις μέρες μας έχουμε στη διάθεσή μας ελάχιστα επεμβατικές μεθόδους, οι οποίες αφαιρούν τους κιρσούς κάτω από το δέρμα, επιτυγχάνοντας ένα άριστο αισθητικό αποτέλεσμα και ταυτόχρονα καταργούν την ανεπάρκεια. Οι κιρσοί των κάτω άκρων αντιμετωπίζονται με τη βοήθεια των υπερήχων και τη χρήση σύγχρονων ενδαγγειακών τεχνικών με laser. Η ενδαγγειακή αντιμετώπιση με laser είναι η τεχνική που έχει επικρατήσει τα τελευταία χρόνια.

Προσφέρει στους ασθενείς εξαιρετικό όφελος και προστασία από τις θρομβώσεις με ταυτόχρονα πολύ απλό τρόπο και σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Μπορεί να γίνει με τοπική αναισθησία ή/και μέθη, μιας και συνοδεύεται από ελάχιστο ως μηδενικό πόνο. Δεν επιβάλλει παραμονή στο νοσοκομείο και ο ασθενής μπορεί, πολύ γρήγορα, να επιστρέψει στην εργασία του και στις καθημερινές του δραστηριότητες», καταλήγει ο κ. Νικολόπουλος.