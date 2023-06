Οικονομία

“Άρωμα Χίου” στο Σύνταγμα (εικόνες)

Τα προϊόντα της Χίου εκτίθενται στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του μετρό Συντάγματος, για λίγες ημέρες και είναι διαθέσιμα σε όλους για να τα γευτούν.

Η πρώτη Συνάντηση Εργασίας για την αρτιότερη προετοιμασία της δράσης «Άρωμα Χίου» (www.aromaxiou.gr) στο Σύνταγμα (19 έως 23 Ιουνίου) διεξήχθη χθες στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Επιμελητηρίου Χίου.

Οι τοπικές επιχειρήσεις ενημερώθηκαν για τις δυνατότητες που τους παρέχει η συμμετοχή τους στη 2η διοργάνωση της δράσης, η οποία θα καταστεί ετήσιος θεσμός και θα επεκταθεί σύμφωνα με απόφαση του ΔΣ του Επιμελητηρίου Χίου.

Φέτος προστίθενται νέες δυνατότητες που στοχεύουν στην εξυπηρέτηση του βασικού στρατηγικού σκοπού της πρωτοβουλίας που είναι η επένδυση στην εξωστρέφεια.

• Μεγαλύτερη προβολή της δράσης μέσω εθνικών τηλεοπτικών δικτύων (χορηγός επικοινωνίας Mega Channel) και social media.





• Μέτρηση επισκεψιμότητας στον Εκθεσιακό χώρο μέσω ειδικού λογισμικού.

• Συμμετοχή σε ειδικές εκδηλώσεις γευσιγνωσίας που στοχεύουν να εξοικειώσουν τους επισκέπτες με τις ιδιαίτερες γεύσεις των τοπικών μας προϊόντων σε συνεργασία με το Φορέα Τουρισμού Χίου.

• Δικτύωση συμμετεχουσών επιχειρήσεων μέσω της πλατφόρμας δικτύωσης (Meetkick).

Οι επισκέπτες θα μπορούν μέσω του ψηφιακού εργαλείου Meetkick :

Να δουν τη λίστα των εκθετών σκανάροντας το σχετικό QR code που θα βρίσκεται σε διάφορα σημεία της έκθεσης ή ακολουθώντας το σχετικό link της εκδήλωσης στο https://aromaxiou.gr/aromaxiou/2023.

Να κλείσουν ραντεβού με τους εκθέτες πριν ή κατά τη διάρκεια της έκθεσης.

Να στείλουν μηνύματα. Επιμελητήριο Χίου @chioschamber ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΧΙΟΥ

Να ανταλλάξουν στοιχεία επικοινωνίας με τον εκθέτη σκανάροντας το QR code που θα βρίσκεται στο κάθε περίπτερο.

Τη δράση «Άρωμα Χίου» στηρίζουν οικονομικά η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, ο Δήμος Χίου, η Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος.





Η δράση φιλοδοξεί να ταξιδέψει τους επισκέπτες της Έκθεσης με καράβια Χιώτικα σε έναν πολύτιμο κόσμο εμπειριών, αρωμάτων, γεύσεων και εικόνων που συνδιαλέγεται ευθέως με την μακραίωνη ιστορία και πολύτιμη παράδοση του μοναδικού νησιού μας, της Μυροβόλου Χίου. Στόχος της πρωτοβουλίας είναι να προβληθεί η Χίος ως προορισμός αλλά και τα ποιοτικά προϊόντα του νησιού.

Η πρώτη διοργάνωση διεξήχθη με απόλυτη επιτυχία στο Χώρο Πολλαπλών Χρήσεων του σταθμού Μετρό στο Σύνταγμα από τις 20 έως 24 Ιουνίου 2022.

