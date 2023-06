Οικονομία

ΟΔΔΗΧ: Έξοδος στις αγορές με επανέκδοση 25ετούς ομολόγου

Το Δημόσιο προσδοκά στην άντληση 200 εκ. ευρώ. Το συγκεκριμένο ομόλογο είχε εκδοθεί το 2017 με κουπόνι (σταθερό επιτόκιο 4,2%).

Στις αγορές βγαίνει αύριο το Δημόσιο με την επανέκδοση ομόλογου λήξεως 30 Ιανουαρίου 2042 (25ετούς διάρκειας) με στόχο να αντλήσει 200 εκατ. ευρώ. Υπενθυμίζεται ότι το συγκεκριμένο ομόλογο είχε εκδοθεί το 2017 με κουπόνι (σταθερό επιτόκιο 4,2%).

Όπως αναφέρει σε ανακοίνωση του ο Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους σκοπός της επανέκδοσης είναι η ικανοποίηση της επενδυτικής ζήτησης και ταυτόχρονα η διευκόλυνση της λειτουργίας της δευτερογενούς αγοράς ομολόγων. Το ποσό που θα δημοπρατηθεί θα είναι έως 200 εκατομμύρια ευρώ και η ημερομηνία διακανονισμού (settlement) θα είναι η Τετάρτη 28 Ιουνίου 2023 (Τ+5).

Στη δημοπρασία θα συμμετάσχουν μόνον Βασικοί Διαπραγματευτές (Β.Δ.) με υποβολή, μέσω της ΗΔΑΤ, αποκλειστικά μέχρι 5 ανταγωνιστικών προσφορών έκαστος, που θα πρέπει να υποβληθούν έως τη 12:00 μεσημβρινή (μ.μ.), τοπική ώρα, της 21ης Ιουνίου 2023 και οι οποίες ικανοποιούνται μέχρι του ύψους του δημοπρατούμενου ποσού, στην τιμή της τελευταίας προσφοράς που γίνεται δεκτή στη δημοπρασία (cut off τιμή).

