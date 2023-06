Πολιτική

Εκλογές: Συρίγος, Φάμελλος, Θεοδοσόπουλος για την Οικονομία (βίντεο)

Λίγα 24ωρα πριν ανοίξουν οι κάλπες, οι εκπροσώποι των κομμάτων συγκρούονται στον "αέρα" της εκπομπής "Καλημέρα Ελλάδα".

Τέσσερις ημέρες πριν από τις εκλογές της Κυριακής, τα κομματικά επιτελεία «ανεβάζουν στροφές», με τους πολιτικούς αρχηγούς να συνεχίζουν τις περιοδείες, επαφές και ομιλίες ανά την Ελλάδα, έχοντας στόχο να πείσουν τους ψηφοφόρους για την ανάγκη να μεταβούν ξανά στις κάλπες, καθώς υπάρχει ο φόβος για «χαλαρή ψήφο» και διεύρυνση της αποχής σε σχέση με τις κάλπες του Μαΐου.

Παράλληλα, οι υποψήφιοι βουλευτές και εκπρόσωποι κομμάτων έχουν ριχτεί στην μάχη για την αύξηση των ποσοστών των κομμάτων τους, μέσω συγκεντρώσεων, συναντήσεων, αλλά και τηλεοπτικών εμφανίσεων.

Στο επίκεντρο της πολιτικής διαμάχης έχει βρεθεί τις τελευταίες ώρες και οι εξαγγελίες της ΝΔ για την Οικονομία, μετά απο τις δηλώσεις του Θόδωρου Σκυλακάκη. Στο θέμα αναφέρθηκαν, σε συζήτηση που είχαν στην εκπομπή "Καλημέρα Ελλάδα" την Τετάρτη, οι:

Άγγελος Συρίγος , υποψήφιος βουλευτής Α’ Αθήνας με την Νέα Δημοκρατία

, υποψήφιος βουλευτής Α’ Αθήνας με την Νέα Δημοκρατία Σωκράτης Φάμελλος, υποψήφιος βουλευτής Β’ Θεσσαλονίκης με τον ΣΥΡΙΖΑ και

υποψήφιος βουλευτής Β’ Θεσσαλονίκης με τον ΣΥΡΙΖΑ και Δημήτρης Θεοδοσόπουλος, υποψήφιος βουλευτής Δυτικής Αθήνας με την Πλεύση Ελευθερίας

