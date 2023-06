Υγεία - Περιβάλλον

Η μικρή Αρετή, το πρόβλημα υγείας και το σωτήριο ταξίδι στις ΗΠΑ (εικόνες)

Το “ευχαριστώ” του πατέρα της μικρούλας στον άνθρωπο που μεσολάβησε για να φύγει το παιδί στο εξωτερικό.

Όπως αναφέρεται σε δημοσίευμα του pineiosnews.gr, «Είναι γνωστό ότι οποίος θέλει βοήθεια τρέχει στον υποψήφιο βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Σάκη Παιδή ο οποίος είναι γνωστός για τις ευαισθησίες και την αποτελεσματικότητα του.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτό , της μικρής Αρετής που δημοσιεύθηκε από τον πατέρα της μικρούλας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης .

Εν ολίγοις ο πατέρας της εκδηλώνει την απόλυτη ευγνωμοσύνη του στον Σάκη Παιδή . Άλλωστε δεν είναι τυχαίο και το σύνθημα όλοι με το Σάκη.

Δείτε την ανάρτηση:

«Ένα τεράστιο ευχαριστώ για την έγκαιρη και άμεση βοήθεια από τον κ. Παιδής Θανάσης για την μετάβαση της μικρής Αρετής στο Saint Louis των ΗΠΑ για την πραγματοποίηση χειρουργικής επέμβασης! Εύχομαι κάποια στιγμή να μπορέσω να ανταποδώσω την βοήθεια, γιατί οι ανθρώπινες σχέσεις είναι αμφίδρομες! Και πάλι ευχαριστώ!»

