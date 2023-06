Υγεία - Περιβάλλον

Δίκη Πισπιρίγκου - Ηλιάδης: Αποφασίστε από τι πέθανε η Τζωρτζίνα και πείτε μας

Έξαλλος ο εντατικολόγος της Τζωρτζίνας κατά την κατάθεσή του στη δίκη της Ρούλας Πισπιρίγκου.

«Πρώτα πάμε σε έμφραγμα, μετά σε πρόβλημα στην καρδιά, μετά σε γονίδιο, μετά σε θρομβοφιλία, σε λύκο!Αποφασίστε από τι πέθανε η Τζωρτζίνα και πείτε μας!».

Τη φράση αυτή είπε φωνάζοντας και με έντονο εκνευρισμόστον συνήγορο της Ρούλας Πισπιρίγκου, ο εντατικολόγος Ανδρέας Ηλιάδης κατά την συνέχεια της εξέτασης του στο ΜΟΔ.

Η κατάθεση του γιατρού, επικεφαλής της ΜΕΘ Παίδων στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Πάτρας, που βρέθηκε στο δικαστήριο για τρίτη συνεδρίαση, συνεχίστηκε σε υψηλούς τόνους και με έντονες αντιπαραθέσεις με τον συνήγορο της κατηγορουμένης Αλέξη Κούγια.

Ο μάρτυρας δέχθηκε σφυροκόπημα ερωτήσεων, χωρίς η πλευρά τής Ρούλας Πισπιρίγκου να αφήσει στην άκρη τις αιχμές για τις μεταμοσχεύσεις οργάνων, με αποτέλεσμα πολλές φορές να ανέβουν οι τόνοι. Η έκρηξη του εντατικολόγου όταν φώναξε στον συνήγορο να «αποφασίσετε και να μας πείτε» την αιτία θανάτου της Τζωρτζίνας, ήρθε όταν ο συνήγορος της κατηγορουμένης ζητούσε να του δώσει εξήγηση για τα επεισόδια σπασμών που εμφάνισε η Τζωρτζίνα πριν καταλήξει. Είχε προηγηθεί ωστόσο μία δήλωση του συνηγόρου με την οποία η υπεράσπιση διατύπωσε την θέση ότι η Τζωρτζίνα ενδέχεται να πέθανε από άλλη παθολογική αιτία, πλην προβλήματος της καρδιάς:

«Επιμένουμε ότι η ανακοπή στις 25/1/2022 και ο θάνατος στις 29/1/2022, δεν οφείλεται σε ενέργεια της κατηγορουμένης αλλά σε πρόβλημα υγείας που δεν αντιμετωπίστηκε ποτέ. Αυτό επαληθεύεται από καταθέσεις μαρτύρων. Όπως εξελίσσεται η διαδικασία διαπιστώνεται πως εκτός από καρδιολογικά προβλήματα, η ανακοπή προκύπτει και από επιληπτικά επεισόδια» είπε ο κ. Κούγιας.

«Η επιληπτική κρίση δεν οδηγεί σε ανακοπή» ήταν λίγο αργότερα η απάντηση του εντατικολόγου.

Ο κ. Ηλιάδης δέχθηκε βροχή ερωτήσεων από τον συνήγορο της 34χρονης με τον κ. Κούγια να αναφέρει στο δικαστήριο πως έχει κατατεθεί μία μήνυση από την οικογένεια της Ρούλας Πισπιρίγκου (μητέρα, αδελφή, θείο και πατριό) στον Ανδρέα Ηλιάδη και μία μήνυση μόνο από τον πατέρα των τριών κοριτσιών, Μάνο Δασκαλάκη.

Ο μάρτυρας απαντούσε στον συνήγορο πως δεν θυμάται το περιεχόμενο της μήνυσης και εκείνος με τη σειρά του πίεζε τον γιατρό: «Σας κάλεσαν πριν από λίγο (εννοεί σε πταισματοδίκη). Δεν γίνεται να μην θυμάστε. Πείτε για να μάθουν όλοι. Να δούμε ποιος είναι ο συγκεκριμένος άνθρωπος που θέλει να γίνει διάσημος. Έδωσε τα μηνύματα του με την κατηγορουμένη σε συγκεκριμένο δημοσιογράφο που έχει προνομιακή σχέση με τον κύριο.Θυμάστε τι έλεγε η μήνυση της οικογένειας της κατηγορουμένης;».

Ανδρέας Ηλιάδης: Να μου το θυμίσετε.

Ο κ. Κούγιας διάβασε τη μήνυση στο δικαστήριο, σύμφωνα με την οποία ο κ. Ηλιάδης παραχώρησε στις 11/7/2022 συνέντευξη στο twitter και αναφέρθηκε στα θέματα νοσηλείας της Τζωρτζίνας, λέγοντας για την συμπεριφορά της οικογένειας Πισπιρίγκου, ότι δεν επέδειξαν ενδιαφέρον για την υγεία του παιδιού.

Αλέξης Κούγιας: Υπάρχει απόρρητο για εσάς;

Ανδρέας Ηλιάδης: Οι συγγενείς της μητέρας δεν επέδειξαν κανένα ενδιαφέρον. Δε θέλησαν να με συναντήσουν. Δεν υπάρχει ιατρικό απόρρητο. Είναι πληροφορίες για τη σχέση εμού μαζί με τους συγγενείς. Έχω αναλύσει αυτή τη σχέση στον πταισματοδίκη. Εκατοντάδες παππούδες έρχονται, είναι πρώτη φορά που είδα τέτοια αδιαφορία.

Αλέξης Κούγιας: Τι σχέση έχετε εσείς με την υπόθεση; Γιατί δώσατε αυτή τη συνέντευξη;

Ανδρέας Ηλιάδης: Δεν θα απαντήσω.

Όταν η πρόεδρος απαγόρευσε την ερώτηση ο κ. Κούγιας οργισμένος άρχισε να φωνάζει

Αλέξης Κούγιας: Ένας μάρτυρας που έχει έρθει εδώ να κάνει το μαύρο άσπρο, εξέθεσε την ιατρική και πήρε το ρόλο του ψυχιάτρου. Μπορείτε να μου πείτε με ποιο δικαίωμα δώσατε διαδικτυακή συνέντευξη και αναφερθήκατε σε γεγονότα που αντιληφθήκατε όταν ήσασταν στην κλινική;Τι είστε ψυχίατρος ή εντατικολόγος;

Πρόεδρος (στον μάρτυρα): Δεν θα απαντήσετε.

Αλέξης Κούγιας: Θα προσφύγω στο δικαστήριο. Όταν ήρθε εδώ ήταν ήδη μηνυόμενος από την οικογένεια Πισπιρίγκου. Το απέκρυψε και χρησιμοποίησε αυτό το δράμα για να γίνει διάσημος. Μετεβλήθη σε προκατειλημμένο παράγοντα της δίκης. Ο συγκεκριμένος για να αξιολογηθεί θα πρέπει πρώτα να αναδειχθεί τι είναι. Εμφανίστηκε σαν Σαμαρείτης, άλλο εάν έχει κάνειρεκόρ μεταμοσχεύσεων χωρίς να γνωρίζουμε που έχουν πάει τα όργανα. Και δεν υπάρχει κλινική στον κόσμο με 14 μεταμοσχεύσεις.

Εισαγγελέας: Έχω πολλές φορές πει σε τέτοιου είδους ερωτήσεις πως απαγορεύονται διότι δεν έχουν σχέση με το αποδεικτέο θέμα. Το δικαστήριο δεν μπορεί να διερευνήσει τι κάνει και σκέφτεται κάθε μάρτυρας. Δεν μας ενδιαφέρει εάν φεύγει από εδώ και δίνει συνεντεύξεις. Το εάν έχει δώσει συνεντεύξεις στα κανάλια δεν μας ενδιαφέρει. Καλά κάνει η οικογένεια της κυρίας Πισπιρίγκου και ασχολείται με τις εκπομπές. Αν ασχολούμαστε εμείς χάνουμε πολύτιμο χρόνο.

Αλέξης Κούγιας: Αυτή η κίνηση έγινε από τον πρόεδρο του δικηγορικού συλλόγου Πατρών για να προστατέψει την οικογένεια της κατηγορουμένης. Δεν ήμουν πληροφορημένος, αλλιώς θα τον είχα ρωτήσει. Το πληροφορήθηκα σήμερα… Ο κ. Ηλιάδης απαράδεκτα ανήθικα έδινε συνεντεύξεις στο twitter και μιλούσε για αυτούς.

Αναφερόμενος στα επεισόδια που εμφάνισε το παιδί λίγες μέρες πριν καταλήξει, τόσο στο νοσοκομείο Πάτρας και εν συνεχεία στο Παίδων της Αθήνας, ο κ. Ηλιάδης είπε: «Επειδή αυτά τα επεισόδια μου τα έχει στείλει η μητέρα και τα έχω δει πολλές φορές με μεγάλη προσοχή και τα έχω στείλει και στο Μικτό Ορκωτό, μπορούμε να τα δούμε και να τα εξηγήσω. Είναι τις ημέρες που βρίσκεται το παιδάκι στην Παιδιατρική. Είναι 3 βίντεο. Μάλιστα το ένα το έχει σβήσει συνομιλητής μου αλλά έχω κρατήσει στιγμιότυπα. Δεν είναι επιληψία, σπασμοί, καρδιακή ανακοπή, δεν είναι τίποτα. Είναι ένα παιδί που ανεβάζει σφίξεις. Ο κορεσμός δεν είναι φυσιολογικός και το μόνιτορ μας δίνει πληροφορίες για το μισάωρο πριν το επεισόδιο».

Αλέξης Κούγιας: Ποια ειδικότητα μπορεί να κρίνει εάν είναι επιληπτικό επεισόδιο;

Ανδρέας Ηλιάδης : Κάθε γιατρός οφείλει να γνωρίζει επιληπτικές κρίσεις… Έγιναν τρία εγκεφαλογραφήματα κανένα δεν έδειξε επιληπτική δραστηριότητα.

Αλέξης Κούγιας: Αυτό που φαίνεται στο βίντεο μπορεί να το προκαλέσει η κυρία κατηγορουμένη; Αυτά τα επεισόδια, όλα, μέχρι 26/1 τα προκάλεσε με δικές της ενέργειες η κατηγορουμένη;

Ανδρέας Ηλιάδης: Αυτό δεν μπορώ να το απαντήσω. Αυτό που μπορώ να σας πω ότι οι γιατροί της ΜΕΘ Παίδων δεν είδαμε κανένα επεισόδιο σπασμών.

Η δίκη θα συνεχιστεί στις 27 Ιουνίου.

