Παρίσι: Ισχυρή έκρηξη και φωτιά στη γαλλική πρωτεύουσα (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Εν μέρει κατάρρευση κτηρίου στο Παρίσι, μετά απο έκρηξη. Εγκλωβισμένοι και τραυματίες.

-

Τουλάχιστον 16 άνθρωποι τραυματίστηκαν - εκ των οποίων επτά σοβαρά - από την ισχυρή έκρηξη που συγκλόνισε σήμερα το απόγευμα το κέντρο του Παρισιού, αναφέρει νεότερος απολογισμός της αστυνομίας της γαλλικής πρωτεύουσας. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η έκρηξη προκλήθηκε από διαρροή αερίου.

Τουλάχιστον ένα κτήριο κατέρρευσε εν μέρει και άλλα τυλίχθηκαν στις φλόγες.

Η έκρηξη σημειώθηκε γύρω στις 5 το απόγευμα (τοπική ώρα, 6:00 μ.μ. ώρα Ελλάδος) στη συνοικία Βαλ-ντε-Γκρας κοντά στην πλατεία Αλφόνς Λαβεράν στο 5ο διαμέρισμα του Παρισιού.

??????A violent gas explosion occurred in the center of #Paris, the capital of #France.



Several buildings are on fire. Firefighters evacuated the area. pic.twitter.com/YxpzOofVGQ